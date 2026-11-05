En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Líder
Banda
Delitos complejos

Cayó "El Gordo Tilín", el presunto líder de una peligrosa banda de Fuerte Apache

El joven de 24 años estaba prófugo por homicidio agravado, narcotráfico, amenazas y usurpaciones violentas. La organización también está vinculada con enfrentamientos armados.

Cayó El Gordo Tilín

Cayó "El Gordo Tilín", el presunto líder de una peligrosa banda. (Foto: captura, mejorada con IA) 

Un joven de 24 años, identificado como G. A. G. y conocido como “El Gordo Tilín”, fue detenido en la localidad bonaerense de Moreno, acusado de liderar una organización criminal que operaba en Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero. Sobre el sospechoso pesaba una orden de captura por distintos delitos, entre ellos homicidio agravado por el uso de arma de fuego, amenazas, narcotráfico y usurpaciones violentas de viviendas.

Leé también Allanaron 26 departamentos y descubrieron cómo operaba una banda narco
Allanaron 26 departamentos y descubrieron cómo operaba una banda narco. (Foto: captura)

Según la investigación judicial, el detenido encabezaba una banda que se dedicaba a la comercialización de drogas, los préstamos usurarios y la ocupación de propiedades mediante amenazas armadas. Uno de los aspectos investigados es el presunto mecanismo utilizado por la organización para obligar a familias a abandonar sus departamentos en los monoblocks del Barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache.

La captura estuvo a cargo de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que realizaron tareas de inteligencia, análisis de información y seguimientos encubiertos para localizar al sospechoso. Los investigadores determinaron que el joven se encontraba fuera de su zona habitual de movimientos y lograron establecer su ubicación en Moreno.

El operativo se concretó cuando “El Gordo Tilín” circulaba a bordo de un vehículo de alquiler. Los agentes lo interceptaron y procedieron a detenerlo en cumplimiento de la orden judicial vigente y posteriormente, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la fiscalía y el juzgado que intervienen en la causa.

La Policía bonaerense detuvo en Moreno al “Gordo Tilín”, presunto líder de una banda narco de Fuerte Apache y acusado de un homicidio. (Foto: captura)

La Policía bonaerense detuvo en Moreno al “Gordo Tilín”, presunto líder de una banda narco de Fuerte Apache y acusado de un homicidio. (Foto: captura)

Cómo operaba la banda que amenazaba a familias en Fuerte Apache

De acuerdo con la acusación, el detenido habría estado al frente de una estructura delictiva que desarrollaba distintas actividades ilegales dentro del complejo habitacional Barrio Ejército de los Andes, ubicado en el partido de Tres de Febrero. La investigación identificó tres modalidades principales de actuación: venta de estupefacientes, préstamos usurarios y usurpación violenta de viviendas.

En relación con las propiedades, los investigadores sostienen que los integrantes de la organización amenazaban a los residentes con armas de fuego para forzarlos a abandonar sus departamentos. Las maniobras denunciadas se habrían desarrollado en distintos monoblocks del barrio, donde la banda buscaba ejercer control sobre viviendas mediante intimidaciones.

Además, los sospechosos estarían vinculados con enfrentamientos armados registrados recientemente en la zona, episodios que también forman parte de las actuaciones judiciales.

Homicidio, amenazas y ataques armados: las acusaciones contra el detenido

La situación judicial de “El Gordo Tilín” incluye una serie de imputaciones relacionadas con hechos de violencia.

Entre los delitos que se le atribuyen se encuentran:

  • Homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
  • Amenazas coactivas con armas.
  • Privación ilegal de la libertad coactiva.
  • Lesiones leves y graves.
  • Abuso de armas de fuego.
  • Usurpaciones violentas y delitos vinculados al narcotráfico.
Así entraba a la comisaría

Así entraba a la comisaría "El Gordo Tilín". (Foto: captura)

La investigación también contempla agravantes relacionados con la intervención de menores de 18 años en algunos de los hechos investigados. Según la acusación, un joven habría participado en episodios violentos que dejaron personas heridas, mientras que otros integrantes de la organización también estarían involucrados en ataques armados.

Qué pasará con “El Gordo Tilín” después de su detención

Tras su captura en Moreno, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia y se espera que sea indagado en las próximas horas por los hechos que se le atribuyen.

Los investigadores continuarán con las medidas destinadas a determinar su presunta responsabilidad en los distintos episodios de violencia y establecer el funcionamiento de la organización.

La causa también busca precisar cuántas personas integraban la banda, qué participación tuvo cada una y cuál era el alcance de las actividades delictivas desarrolladas en Fuerte Apache.

En pocas palabras

  • Detención clave: Cae "El Gordo Tilín", líder de banda criminal en Fuerte Apache, prófugo por homicidio y narcotráfico.
  • Modus operandi: La organización extorsionaba y ocupaba viviendas mediante amenazas armadas y venta de drogas.
  • Proceso judicial: El detenido fue capturado en Moreno y está a disposición de la Justicia para ser indagado.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Líder Banda Fuerte Apache
Notas relacionadas
Queen Celebration XP llega por primera vez a Sudamérica: una experiencia para vivir la historia de la banda
Popstars ya tiene su nueva banda: quiénes son las cinco elegidas y cuándo debutarán en vivo
Persecución de película: escaparon a los tiros de la Policía y terminaron detenidos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar