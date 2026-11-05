Cayó "El Gordo Tilín", el presunto líder de una peligrosa banda de Fuerte Apache

La Policía bonaerense detuvo en Moreno al “Gordo Tilín”, presunto líder de una banda narco de Fuerte Apache y acusado de un homicidio. (Foto: captura)

Cómo operaba la banda que amenazaba a familias en Fuerte Apache

De acuerdo con la acusación, el detenido habría estado al frente de una estructura delictiva que desarrollaba distintas actividades ilegales dentro del complejo habitacional Barrio Ejército de los Andes, ubicado en el partido de Tres de Febrero. La investigación identificó tres modalidades principales de actuación: venta de estupefacientes, préstamos usurarios y usurpación violenta de viviendas.

En relación con las propiedades, los investigadores sostienen que los integrantes de la organización amenazaban a los residentes con armas de fuego para forzarlos a abandonar sus departamentos. Las maniobras denunciadas se habrían desarrollado en distintos monoblocks del barrio, donde la banda buscaba ejercer control sobre viviendas mediante intimidaciones.

Además, los sospechosos estarían vinculados con enfrentamientos armados registrados recientemente en la zona, episodios que también forman parte de las actuaciones judiciales.

Homicidio, amenazas y ataques armados: las acusaciones contra el detenido

La situación judicial de “El Gordo Tilín” incluye una serie de imputaciones relacionadas con hechos de violencia.

Entre los delitos que se le atribuyen se encuentran:

Homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Amenazas coactivas con armas.

Privación ilegal de la libertad coactiva.

Lesiones leves y graves.

Abuso de armas de fuego.

Usurpaciones violentas y delitos vinculados al narcotráfico.

Así entraba a la comisaría "El Gordo Tilín". (Foto: captura)

La investigación también contempla agravantes relacionados con la intervención de menores de 18 años en algunos de los hechos investigados. Según la acusación, un joven habría participado en episodios violentos que dejaron personas heridas, mientras que otros integrantes de la organización también estarían involucrados en ataques armados.

Qué pasará con “El Gordo Tilín” después de su detención

Tras su captura en Moreno, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia y se espera que sea indagado en las próximas horas por los hechos que se le atribuyen.

Los investigadores continuarán con las medidas destinadas a determinar su presunta responsabilidad en los distintos episodios de violencia y establecer el funcionamiento de la organización.

La causa también busca precisar cuántas personas integraban la banda, qué participación tuvo cada una y cuál era el alcance de las actividades delictivas desarrolladas en Fuerte Apache.