Santi Maratea contó toda la verdad sobre su charla con Andy Kusnetzoff durante el corte de PH: "Le dije..."

“Andy no es mi amigo y no creo que me cuide. Lo hablé con él en ese corte de 20 minutos y le dije: ‘Sabés qué pasa, me tengo que cuidar solo porque ninguno de ustedes me va a cuidar’”, reveló que habló con el conductor.

Por último, Maratea explicó por qué se mantiene en guardia cada vez que participa de un ciclo televisivo. “Voy a un programa y siempre van a querer sacar lo peor de mí, mi peor costado”, sentenció, dejando en claro su malestar con la dinámica que vivió en el programa.

El palito de Santi Maratea a Andy Kusnetzoff

Santi Maratea le dedicó un filoso palito a Andy Kusnetzoff en una parodia del escándalo que protagonizó con la China Ansa en PH: Podemos Hablar (Telefe). El influencer recreó el enfrentamiento en el gimnasio y lanzó una frase que, en el estudio de PrimiciasYa (América TV), interpretaron como un mensaje dirigido al conductor.

En el video, Maratea apareció junto a su entrenador, mientras una tercera persona asumió el papel de Andy e intentó intervenir en la discusión. Fue entonces cuando Santi lo frenó sin vueltas: “Vos cerrá el ort…”.

Tras ver la escena, Pablo Layús puso el foco en el destinatario de esa respuesta y planteó si, a través del humor, el influencer estaba aprovechando para decirle algo a Kusnetzoff.

Marina Calabró fue contundente con su interpretación: “Lo que no se animó a decirle en la cara, se lo dijo ahí a través de las redes sociales”, opinó sobre el dardo que Maratea incluyó en su recreación del cruce.