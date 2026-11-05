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Santi Maratea contó toda la verdad sobre su charla con Andy Kusnetzoff durante el corte de PH: "Le dije..."

Santi Maratea volvió a responder a los cuestionamientos sobre sus colectas y contó cómo quedó su vínculo con Andy Kusnetzoff y la China Ansa tras el fuerte cruce en PH: Podemos Hablar.

5 nov 2026, 19:33
Santi Maratea contó toda la verdad sobre su charla con Andy Kusnetzoff durante el corte de PH: Le dije...

Santi Maratea contó toda la verdad sobre su charla con Andy Kusnetzoff durante el corte de PH: "Le dije..."

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Santi Maratea volvió a hablar de su fuerte pelea con la China Ansa en PH: Podemos Hablar (Telefe) y contó cómo quedó la relación con la periodista y con Andy Kusnetzoff. Aunque aseguró que está tranquilo y que pudo conversar con ambos, lanzó una frase contundente sobre el conductor: Andy no es mi amigo y no creo que me cuide.

El enfrentamiento se había desatado a partir de una pregunta sobre los fondos destinados a la construcción de un refugio de perros. El intercambio fue subiendo de tono hasta que la grabación debió interrumpirse durante unos 20 minutos y volvió a poner en discusión las colectas impulsadas por el influencer.

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Consultado por las repercusiones, Maratea buscó mostrarse sereno, aunque deslizó un reproche hacia quienes se sumaron a la polémica. “Estoy tranquilo y a la exposición estoy acostumbrado. Gente se empieza a colgar y entiendo, así es el juego. Es algo que no puedo evitar, expresó.

Sobre el vínculo con los protagonistas del episodio, aseguró que hubo una charla posterior: “Hablé con la China, la vi bien, con Andy también. No sé si hablaron Benja, Rafa y Meme, pero todo bien”.

“Andy no es mi amigo y no creo que me cuide. Lo hablé con él en ese corte de 20 minutos y le dije: ‘Sabés qué pasa, me tengo que cuidar solo porque ninguno de ustedes me va a cuidar’”, reveló que habló con el conductor.

Por último, Maratea explicó por qué se mantiene en guardia cada vez que participa de un ciclo televisivo. Voy a un programa y siempre van a querer sacar lo peor de mí, mi peor costado”, sentenció, dejando en claro su malestar con la dinámica que vivió en el programa.

El palito de Santi Maratea a Andy Kusnetzoff

Santi Maratea le dedicó un filoso palito a Andy Kusnetzoff en una parodia del escándalo que protagonizó con la China Ansa en PH: Podemos Hablar (Telefe). El influencer recreó el enfrentamiento en el gimnasio y lanzó una frase que, en el estudio de PrimiciasYa (América TV), interpretaron como un mensaje dirigido al conductor.

En el video, Maratea apareció junto a su entrenador, mientras una tercera persona asumió el papel de Andy e intentó intervenir en la discusión. Fue entonces cuando Santi lo frenó sin vueltas: Vos cerrá el ort….

Tras ver la escena, Pablo Layús puso el foco en el destinatario de esa respuesta y planteó si, a través del humor, el influencer estaba aprovechando para decirle algo a Kusnetzoff.

Marina Calabró fue contundente con su interpretación: Lo que no se animó a decirle en la cara, se lo dijo ahí a través de las redes sociales, opinó sobre el dardo que Maratea incluyó en su recreación del cruce.

     

 

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