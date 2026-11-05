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Persecución de película: escaparon a los tiros de la Policía y terminaron detenidos

Dos sospechosos fueron capturados tras una persecución que comenzó en la avenida General Paz y se extendió durante más de una hora por distintas localidades bonaerenses.

Escaparon a los tiros de la Policía y terminaron detenidos. 

Escaparon a los tiros de la Policía y terminaron detenidos. 

Una persecución policial de más de 80 kilómetros, que comenzó en los límites de la Ciudad de Buenos Aires y terminó en General Las Heras, dejó como saldo dos sospechosos detenidos y uno de ellos herido de bala. Durante la fuga, los ocupantes de un Volkswagen Polo Track dispararon contra los efectivos que intentaban interceptarlos.

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El operativo se desarrolló este miércoles y contó con la participación de la Policía de la Ciudad, la Policía bonaerense y un helicóptero policial, que siguió desde el aire los movimientos del vehículo. La secuencia, que se extendió durante más de una hora, quedó registrada por las cámaras del sistema de vigilancia porteño y por uno de los agentes que participaron del procedimiento.

Los detenidos fueron identificados como Marcos Leandro Colombres, de 35 años, y Alexis Esteban Milad, de 28, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Todo comenzó cuando el sistema de vigilancia Anillo Digital detectó un Volkswagen Polo Track de color gris claro en la intersección de avenida de los Constituyentes y General Paz.

Sobre el vehículo pesaba un pedido de interceptación e identificación de sus ocupantes, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez. Tras recibir la alerta, los operadores del sistema comenzaron a seguir el recorrido del automóvil mediante cámaras y domos de seguridad.

Al mismo tiempo, efectivos policiales se dirigieron hacia la zona para identificar a sus ocupantes, sin embargo, cuando los agentes intentaron detenerlo mediante señales lumínicas y sonoras, el conductor ignoró las indicaciones y aceleró para escapar hacia la provincia de Buenos Aires. Así comenzó una persecución que se extendió por diferentes localidades y rutas del conurbano bonaerense.

Más de una hora de fuga, disparos y un helicóptero

Durante la persecución, el Volkswagen Polo recorrió aproximadamente 80 kilómetros, mientras los efectivos intentaban detener su marcha. El vehículo atravesó las localidades de Villa Martelli, Villa Maipú y San Martín, antes de continuar su recorrido por las rutas 8, 5 y 7.

Ante la extensión de la fuga, se sumó al operativo un helicóptero de la Policía de la Ciudad, que permitió mantener el seguimiento aéreo del automóvil.

En distintos momentos, los sospechosos arrojaron objetos personales desde el vehículo y efectuaron disparos contra los policías que participaban del operativo cerrojo. Mientras tanto, los agentes coordinaron los movimientos para interceptar el automóvil y evitar que continuara escapando.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia y permitieron reconstruir el recorrido realizado por los fugitivos.

El auto en el que viajaban los sospechosos fue detectado por el Anillo Digital de CABA. (Foto: captura)

El auto en el que viajaban los sospechosos fue detectado por el Anillo Digital de CABA. (Foto: captura)

Cómo terminó la persecución

El operativo terminó sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 103, en General Las Heras. En ese sector, efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía bonaerense consiguieron interceptar el Volkswagen Polo.

Para detener su marcha, los policías dispararon contra el neumático trasero izquierdo del vehículo, que quedó inutilizado. Finalmente, los agentes redujeron a los dos ocupantes y concretaron las detenciones.

Los sospechosos fueron identificados como:

  • Marcos Leandro Colombres, de 35 años.
  • Alexis Esteban Milad, de 28 años.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que Milad presentaba dos heridas de arma de fuego, una en el hombro izquierdo y otra en la mano del mismo lado. Debido a las lesiones, fue asistido por personal sanitario y trasladado en una ambulancia de AUBASA al hospital de Cañuelas, donde recibió atención médica.

Tras perder el control del auto, los sospechosos fueron detenidos sobre la Ruta Provincial 6, a la altura de General Las Heras.

Tras perder el control del auto, los sospechosos fueron detenidos sobre la Ruta Provincial 6, a la altura de General Las Heras.

Quiénes son los detenidos y qué antecedentes tenían

Tras las detenciones, los investigadores verificaron los antecedentes y las medidas judiciales que registraban ambos sospechosos. De acuerdo con la información policial, Alexis Esteban Milad tenía cuatro antecedentes: uno por atentado contra la autoridad y tres por infracciones a la Ley de Drogas.

Por su parte, Marcos Leandro Colombres registraba dos medidas judiciales vinculadas con investigaciones por estafas. La Justicia deberá determinar la situación procesal de ambos hombres en relación con la fuga, los disparos contra los efectivos y los demás hechos registrados durante el operativo.

Qué investiga la Justicia tras la persecución de 80 kilómetros

La causa quedó bajo la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, encabezado por el juez Manuel de Campos. También intervino la Secretaría N° 116, a cargo de Tamara Julieta García, quien avaló las detenciones de los dos sospechosos.

Los investigadores cuentan con registros de las cámaras de seguridad, imágenes del seguimiento policial y material captado durante el procedimiento. Estos elementos permitirán reconstruir la secuencia completa, desde la primera alerta del Anillo Digital hasta la detención sobre la Ruta Provincial 6.

En pocas palabras

  • Persecución policial de 80 km: Dos sospechosos fueron detenidos tras una fuga que incluyó disparos contra efectivos.
  • Detenidos con antecedentes: Alexis Esteban Milad (35) y Marcos Leandro Colombres (28) fueron capturados en General Las Heras.
  • Herido y a disposición: Milad, con dos heridas de bala, fue trasladado al hospital; ambos quedaron a disposición de la Justicia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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