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Popstars ya tiene su nueva banda: quiénes son las cinco elegidas y cuándo debutarán en vivo

Chapeaux comienza a escribir su historia fuera de la pantalla: ya tiene su primera canción y se prepara para un esperado debut en uno de los escenarios más importantes.

3 nov 2026, 22:46
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Después de atravesar un exigente proceso de audiciones, ensayos y desafíos musicales, Popstars (Telefe) tiene a sus cinco elegidas. Juana, Maga, Kala, Mia y Adol son las artistas que integran Chapeaux, la nueva banda femenina de pop argentino que nació del reality y que ahora comienza a escribir su propia historia en la industria musical.

La apuesta ya empieza a tomar forma: las integrantes grabaron el videoclip de "Me Provoca", su primera canción, y tienen por delante un desafío enorme para esta nueva etapa: presentarse por primera vez en vivo ante el público. El debut será el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena, un escenario de gran convocatoria que marcará el comienzo de su camino como grupo.

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Quiénes son las cinco artistas que integran Chapeaux

Detrás del nombre Chapeaux hay cinco jóvenes con historias, personalidades y recorridos diferentes, que encontraron en Popstars la oportunidad de dar un paso decisivo en sus carreras musicales.

Juana Distefano tiene 19 años y ya había comenzado a construir su propio camino en el mundo digital. Desde 2015 comparte contenido en YouTube, donde logró reunir una comunidad de más de 100 mil suscriptores. Su llegada al programa le permitió llevar su interés por la música a otro escenario y demostrar sus condiciones artísticas.

Maga Altamirano, también de 19 años, cuenta con experiencia en el mundo del espectáculo. Durante 2026 se incorporó al elenco del regreso de Soy Luna, la exitosa producción de Disney. En Popstars se destacó desde las primeras instancias y consiguió uno de los lugares para ingresar a la casa tras interpretar "Vértigo", una canción de Ángela Torres.

Kala Bidner, de 21 años, tiene un vínculo cercano con el ambiente artístico: es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría. Su experiencia musical también incluye un momento especial en 2022, cuando fue elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino antes de un amistoso de la Selección argentina frente a Estonia.

Mia Piñeiro, de 18 años, lleva la música en su historia familiar. Es nieta de Fernando Suárez Paz, el reconocido violinista que acompañó a Astor Piazzolla. Además de su interés por el canto, tiene una inclinación por la fotografía artística, otra de sus facetas creativas.

Adol Pérez tiene 19 años y es oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos. Su llegada a Buenos Aires estuvo vinculada inicialmente con el deseo de estudiar Periodismo, aunque su pasión por la música terminó abriéndole otro camino. En el reality logró avanzar hasta convertirse en una de las cinco seleccionadas.

     

 

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