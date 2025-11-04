El estremecedor relato de los tíos de los 3 nenes que quedaron huérfanos en un brutal choque
Los hermanos de las víctimas del trágico accidente de José C. Paz hablaron con Luis Novaresio en A24 y relataron el doloroso momento que atraviesan tras la muerte del matrimonio que viajaba con sus tres hijos.
El estremecedor relato de los tíos que se harán cargo de los 3 nenes huérfanos en José C. Paz
En medio del dolor más profundo, Jonathan y Cristian, los hermanos del matrimonio que murió en el trágico accidente de José C. Paz, hablaron en exclusiva con Luis Novaresio por A24. Ambos contaron cómo enfrentan la pérdida y cómo se organizaron para cuidar de los tres chicos huérfanos, de 7, 11 y 14 años, que quedaron tras el siniestro vial.
El accidente ocurrió el viernes 1° de noviembre cuando una camioneta Amarok embistió a gran velocidad a otro vehículo en el que viajaba una familia. Renzo Benítez y Eliana Ramírez murieron en el acto. De sus tres hijos, Sol Milagros permanece internada en grave estado en el Hospital Garrahan, mientras que Agustín y Neemías recibieron el alta médica y están al cuidado de sus tíos.
“Esto nos cambió la vida para siempre. Mis sobrinos se quedaron sin mamá ni papá. Ahora somos nosotros, las dos familias, quienes los vamos a criar”, contó conmovido Jonathan Ramírez, hermano de Eliana, durante la entrevista en A24.
Embed
El futuro de los 3 nenes que quedaron huérfanos
Desde la UFI N°4 de San Martín, donde se tramita la causa, los hermanos relataron que las familias Ramírez y Benítez se unieron para acompañar a los tres menores y garantizarles contención emocional y estabilidad.
“Los chicos están a cargo de toda la familia, tanto la de mi hermana como la de mi cuñado. Siempre fuimos muy unidos y ahora más que nunca. Mi hermana Ruth firmó para quedar como responsable legal, por si hay que llevarlos al médico o hacer algún trámite, pero en realidad todos estamos con ellos”, explicó Cristian, hermano de Renzo.
Con la voz quebrada, Jonathan agregó: “Nunca vivimos algo así. Es un dolor que no se puede explicar. Pero confiamos en Dios y en la justicia. Vamos a salir adelante por los chicos”.
Ambos hermanos contaron que las dos familias pertenecen a una comunidad evangélica cristiana, que desde el primer momento los acompaña con oraciones y ayuda. “Somos todos de la iglesia, de ambas partes. La fe es lo que nos sostiene”, dijo Cristian.
También relataron cómo enfrentaron uno de los momentos más difíciles: comunicarle a los dos más chicos que sus padres habían muerto.
“Ayer cuando les dieron el alta, pudimos hablar con ellos junto a psicólogos del municipio. Les explicamos que sus papás están descansando en el cielo. Después, cuando los cuerpos llegaron para el velorio, ellos pudieron despedirse. Fue durísimo, pero ellos entendieron desde su fe”, contó Jonathan entre lágrimas.
Sobre Sol Milagros, la hija mayor que sigue internada, detalló: “Está en estado crítico. Cada día esperamos los partes médicos con esperanza. Es mi ahijada, estamos todos rezando por ella”.
Denuncian que ningún familiar del conductor que causó el accidente se comunicó con la familia
Los tíos también denunciaron que ningún familiar del conductor de la Amarok, acusado de causar el accidente, se comunicó con ellos.
“Nadie se presentó, nadie llamó. Ni el chico que manejaba ni su familia. Entendemos que quizás tengan miedo, pero nosotros no buscamos venganza. Lo único que pedimos es Justicia. Que esto no quede impune”, sostuvo Cristian.
Jonathan fue aún más contundente: “No le deseo el mal a nadie, pero sí quiero que la Justicia actúe. Mis sobrinos se quedaron sin padres por la imprudencia de alguien que venía a toda velocidad. Confiamos en la justicia terrenal, pero también en la de Dios”.
La investigación y el pedido de ayuda
El abogado de la familia, Marcelo Chumba, informó que el eje de la investigación estará puesto en la velocidad de la camioneta. “Hay cámaras que muestran que el conductor cruzó un semáforo en amarillo y aceleró. La pericia va a determinar la velocidad exacta y será clave para definir la imputación”, señaló.
Mientras la causa avanza, las familias de las víctimas pidieron colaboración económica para afrontar los gastos inmediatos y el cuidado de los chicos. “No estamos acostumbrados a pedir, pero ahora necesitamos ayuda. Todo lo que se done será exclusivamente para mis tres sobrinos”, explicó Jonathan.
“Nos queda una vida por delante para acompañarlos, darles amor y que no les falte nada. Ellos son nuestra fuerza para seguir”, cerró Jonathan, con la voz cargada de emoción.