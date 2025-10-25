Chubut: cómo son los sumideros donde se habrían perdido los jubilados

Foix agregó que algunas de estas depresiones pueden tragar por completo una persona o incluso un vehículo, y advirtió que no existe señalización ni controles activos en el área, pese a haber sido declarada zona protegida en 2018.

El vídeo viral que muestra los túneles por dentro

En las últimas horas se viralizó un video grabado en 2022 por Constantino Ca, un explorador aficionado que recorrió el interior de estos sumideros. Las imágenes muestran un entramado oscuro, húmedo y estrecho, con paredes de arcilla y ecos que se multiplican.

“Son ríos subterráneos secos que atraviesan los cerros como hormigueros”, describió el joven. Y lanzó una frase que hoy suena premonitoria: “Una vez adentro, la luz desaparece a los pocos metros”.

El video refleja un terreno resbaladizo y blando, donde “caminar es como avanzar sobre dulce de leche”, según sus propias palabras. Lo que entonces parecía una aventura, hoy se convirtió en el posible escenario de una tragedia.

continua-la-busqueda-de-los-jubilados-desaparecidos-en-chubut-foto-tn-2DX5HQ22BNBGNPK6CPD5ASYDX4 Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut.

Una búsqueda contrarreloj en terreno hostil

Ante la posibilidad de que los jubilados hayan caído en alguno de estos túneles, los equipos de rescate ampliaron el radio de búsqueda a más de 40 kilómetros, incorporando drones, perros rastreadores y patrullas a caballo.

Sin embargo, la geografía complica el operativo: cada grieta o depresión puede ser una entrada a los túneles subterráneos, y el viento del sur borra las huellas en cuestión de horas.

“Mi papá no arriesgaría tanto”, dijo una de las hijas de Pedro, convencida de que la pareja solo buscaba señal para pedir ayuda. Pero si el terreno los desorientó o si intentaron avanzar entre los túneles, el desenlace podría ser trágico.

XYMQZKJU7VCIBNALEAYGI6GGME Una posibilidad que se plantearon los investigadores es que los jubilados se hayan perdido en alguno de los sumideros que hay en la zona de Rocas Coloradas.

Peligros invisibles en una zona sin control

El área de Rocas Coloradas fue declarada reserva natural protegida en 2018, pero aún no cuenta con un plan de manejo ni señalización preventiva. “Es una zona de belleza única, pero con peligros invisibles”, sostuvo el geólogo Foix, quien advirtió que las lluvias y el viento pueden transformar en cuestión de minutos un camino seguro en un terreno inestable.

Mientras el misterio se profundiza y las horas avanzan, los sumideros de Rocas Coloradas dejan de ser una curiosidad geológica para convertirse en el principal foco de búsqueda de un caso que mantiene en vilo a toda la Patagonia.