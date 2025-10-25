En vivo Radio La Red
Policiales
Chubut
Jubilados
Intensa búsqueda

Chubut: cómo son los sumideros donde se habrían perdido los jubilados

A 14 días sin rastros de Pedro Kreder y Juana Morales, los rescatistas analizan una nueva hipótesis: que los jubilados hayan quedado atrapados en los túneles ocultos de Rocas Coloradas.

Los túneles que tragan la luz: el peligro invisible que podría explicar la desaparición de los jubilados. (Foto: AdobeStock)

La desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales en Comodoro Rivadavia cumple dos semanas y el caso se vuelve cada día más enigmático. La camioneta en la que viajaban fue encontrada atorada en el barro, cerca de la zona de Rocas Coloradas, pero no hay rastros de ellos.

Mientras los equipos de rescate continúan con los rastrillajes, una nueva hipótesis se abre paso: que la pareja haya caído o quedado atrapada en los sumideros, una red de túneles subterráneos naturales que atraviesan la zona como un laberinto invisible.

Según especialistas, estos túneles fueron formados por miles de años de erosión de viento y agua. A simple vista, el paisaje parece firme, pero el terreno esconde conductos verticales y cavidades profundas. El fenómeno, conocido en geología como “piping”, representa uno de los mayores riesgos naturales del sur de Chubut.

El terreno es engañoso: por arriba puede parecer sólido, pero por debajo está hueco o saturado de arcilla. Eso puede empantanar vehículos o provocar accidentes”, explicó el geólogo Nicolás Foix, investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia, en diálogo con ADNSUR.

Foix agregó que algunas de estas depresiones pueden tragar por completo una persona o incluso un vehículo, y advirtió que no existe señalización ni controles activos en el área, pese a haber sido declarada zona protegida en 2018.

Embed

El vídeo viral que muestra los túneles por dentro

En las últimas horas se viralizó un video grabado en 2022 por Constantino Ca, un explorador aficionado que recorrió el interior de estos sumideros. Las imágenes muestran un entramado oscuro, húmedo y estrecho, con paredes de arcilla y ecos que se multiplican.

Son ríos subterráneos secos que atraviesan los cerros como hormigueros”, describió el joven. Y lanzó una frase que hoy suena premonitoria: “Una vez adentro, la luz desaparece a los pocos metros”.

El video refleja un terreno resbaladizo y blando, donde “caminar es como avanzar sobre dulce de leche”, según sus propias palabras. Lo que entonces parecía una aventura, hoy se convirtió en el posible escenario de una tragedia.

Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut.

Una búsqueda contrarreloj en terreno hostil

Ante la posibilidad de que los jubilados hayan caído en alguno de estos túneles, los equipos de rescate ampliaron el radio de búsqueda a más de 40 kilómetros, incorporando drones, perros rastreadores y patrullas a caballo.

Sin embargo, la geografía complica el operativo: cada grieta o depresión puede ser una entrada a los túneles subterráneos, y el viento del sur borra las huellas en cuestión de horas.

Mi papá no arriesgaría tanto”, dijo una de las hijas de Pedro, convencida de que la pareja solo buscaba señal para pedir ayuda. Pero si el terreno los desorientó o si intentaron avanzar entre los túneles, el desenlace podría ser trágico.

Una posibilidad que se plantearon los investigadores es que los jubilados se hayan perdido en alguno de los sumideros que hay en la zona de Rocas Coloradas.

Peligros invisibles en una zona sin control

El área de Rocas Coloradas fue declarada reserva natural protegida en 2018, pero aún no cuenta con un plan de manejo ni señalización preventiva. “Es una zona de belleza única, pero con peligros invisibles”, sostuvo el geólogo Foix, quien advirtió que las lluvias y el viento pueden transformar en cuestión de minutos un camino seguro en un terreno inestable.

Mientras el misterio se profundiza y las horas avanzan, los sumideros de Rocas Coloradas dejan de ser una curiosidad geológica para convertirse en el principal foco de búsqueda de un caso que mantiene en vilo a toda la Patagonia.

