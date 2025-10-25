En vivo Radio La Red
Policiales
Chubut
jóvenes
Comodoro Rivadavia

Misterio en Chubut: desaparecieron dos jóvenes cerca del lugar donde hallaron la camioneta de los jubilados

A la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales se le sumó un nuevo operativo para dar con el paradero de Luciano Emanuel Vivar y Héctor Omar Carrasco, de quienes no se sabe nada desde el 16 de octubre.

La ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut, atraviesa horas de incertidumbre. Dos jóvenes fueron reportados como desaparecidos en las últimas horas, a pocos kilómetros de la zona donde fue hallada la camioneta de los jubilados Pedro Kreder y Juana Morales, quienes continúan siendo buscados intensamente por la Policía y Prefectura.

La División Búsqueda de Personas trabaja contrarreloj para dar con el paradero de Luciano Emanuel Vivar (23) y Héctor Omar Carrasco (30), ambos vistos por última vez el jueves 16 de octubre en distintos barrios de la ciudad. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

Luciano Vivar, oriundo de Comodoro Rivadavia, fue visto por última vez en el barrio Don Bosco, conocido también como Kilómetro 8. En tanto, Héctor Carrasco desapareció en el barrio Máximo Abasolo, ubicado en otro sector del ejido urbano.

Según la denuncia, ambos jóvenes perdieron contacto con sus familias el mismo día, lo que despertó temor en la comunidad local. El caso de Vivar y Carrasco se da en un contexto de angustia prolongada, ya que la provincia está movilizada por la búsqueda de Kreder y Morales, los jubilados que iniciaron un romance y desaparecieron días después de emprender un viaje juntos.

El hallazgo de la camioneta Ford Ecosport de Pedro y Juana —a 18 kilómetros de Kilómetro 8— encendió las alarmas. Se trata de la misma zona donde fue visto por última vez uno de los jóvenes desaparecidos, Desde entonces, Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios y la Policía del Chubut realizan rastrillajes por tierra, mar y aire, pero hasta el momento no hubo resultados concretos.

Descripciones y pedido de colaboración

  • Luciano Emanuel Vivar: mide 1,75 m, contextura robusta, tez blanca, cabello negro corto y ojos marrones. Vestía campera y pantalón negro con franjas rojas, y zapatillas grises.
  • Héctor Omar Carrasco: mide 1,70 m, cabello largo y lacio, ojos marrones oscuros. Vestía jean, chomba azul, chaleco negro, gorra de lana azul y botines marrones.

La Policía del Chubut solicita que cualquier persona con información se comunique al 297-4082600 o se acerque a la comisaría más cercana. Mientras tanto, familiares y amigos organizan búsquedas independientes y campañas en redes sociales, compartiendo imágenes de ambos para ampliar la difusión.

Un clima de tensión y desconcierto

La sucesión de desapariciones en un radio tan cercano mantiene en vilo a toda la comunidad. En redes sociales, los vecinos exigen mayor presencia policial y respuestas concretas. Por ahora, la justicia no confirmó un vínculo directo entre los casos, aunque la coincidencia temporal y geográfica alimenta las sospechas de un posible nexo.

Se habló de
Chubut jóvenes Jubilados Comodoro Rivadavia
