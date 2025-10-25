Misterio en Chubut: desaparecieron dos jóvenes cerca del lugar donde hallaron la camioneta de los jubilados

El hallazgo de la camioneta Ford Ecosport de Pedro y Juana —a 18 kilómetros de Kilómetro 8— encendió las alarmas. Se trata de la misma zona donde fue visto por última vez uno de los jóvenes desaparecidos, Desde entonces, Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios y la Policía del Chubut realizan rastrillajes por tierra, mar y aire, pero hasta el momento no hubo resultados concretos.

Descripciones y pedido de colaboración

Luciano Emanuel Vivar: mide 1,75 m, contextura robusta, tez blanca, cabello negro corto y ojos marrones. Vestía campera y pantalón negro con franjas rojas, y zapatillas grises.

mide 1,75 m, contextura robusta, tez blanca, cabello negro corto y ojos marrones. Vestía campera y pantalón negro con franjas rojas, y zapatillas grises. Héctor Omar Carrasco: mide 1,70 m, cabello largo y lacio, ojos marrones oscuros. Vestía jean, chomba azul, chaleco negro, gorra de lana azul y botines marrones.

La Policía del Chubut solicita que cualquier persona con información se comunique al 297-4082600 o se acerque a la comisaría más cercana. Mientras tanto, familiares y amigos organizan búsquedas independientes y campañas en redes sociales, compartiendo imágenes de ambos para ampliar la difusión.

Un clima de tensión y desconcierto

La sucesión de desapariciones en un radio tan cercano mantiene en vilo a toda la comunidad. En redes sociales, los vecinos exigen mayor presencia policial y respuestas concretas. Por ahora, la justicia no confirmó un vínculo directo entre los casos, aunque la coincidencia temporal y geográfica alimenta las sospechas de un posible nexo.