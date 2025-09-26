Condenaron a prisión perpetua al hermano de un futbolista de Boca por el femicidio de Agustina Aguilar

ayrtoncosta.jpg Ayrton Costa, jugador de Boca Juniors (Foto: archivo).

Cómo fue el femicidio de Agustina Aguilar

El hecho ocurrió el 7 de octubre de 2023 en un departamento ubicado sobre Sargento Cabral al 700, en la localidad de Bernal. Según las primeras declaraciones del acusado, aquella noche ambos habían consumido alcohol y drogas, y Agustina habría comenzado a convulsionar. Costa aseguró que intentó reanimarla con maniobras de RCP.

Sin embargo, los investigadores advirtieron marcas en el cuello de la víctima y rasguños en el propio acusado, lo que derivó en la sospecha de un mecanismo de asfixia. El informe de autopsia indicó una insuficiencia cardíaca y respiratoria aguda, lo que sumado a las evidencias físicas motivó el cambio de carátula a femicidio.

Cabe recordar que Carlos Costa había recuperado la libertad condicional apenas diez días antes del crimen, tras cumplir condena por siete robos. La presencia de estupefacientes en la escena representó, además, un incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia para su salida.

La polémica y el entorno

El caso generó gran repercusión mediática no solo por la brutalidad del hecho, sino también por la cercanía del acusado con el ámbito deportivo. El padre de la víctima había señalado públicamente al entorno del futbolista Ayrton Costa como partícipe de un supuesto intento de encubrimiento. “Ellos limpiaron todo. Un amigo nuestro entró y lo vio”, denunció en aquel momento.

Según la familia de Agustina, la joven había denunciado a su pareja en varias oportunidades desde 2020, mientras él aún estaba preso. “Era una relación tóxica y violenta”, aseguró su padre.

Mientras tanto, Ayrton Costa siguió su carrera deportiva. Tras una transferencia al Royal Antwerp de Bélgica en 2024, regresó al país meses más tarde para incorporarse a Boca Juniors en una operación cercana a los 3,5 millones de dólares.