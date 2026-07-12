Las fotos de Paulo Dybala con su familia en Argentina y el especial recuerdo de su papá: "Mi tierra"

El futbolista cordobés decidió compartir con sus seguidores un momento más que especial en donde se reencontró con su familia en la Argentina y disfrutó de unos días a puro amor con sus seres más cercanos.

"Te amo", comentó Oriana Sabatini la publicación con las fotos subidas a Instagram por su marido del reencuentro familiar en el país.

El comentario de Paulo Dybala que revolucionó las redes

Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron en las redes sociales un emotivo video mientras plantaban un árbol, pero fue un comentario del jugador lo que terminó robándose toda la atención.

Junto al video, Oriana Sabatini escribió una frase que llamó la atención por la forma en la que repasó algunos de los hitos más importantes de su vida:"Tuve una hija. Escribí un libro. Planté un árbol. ¿Qué sigue cuando desbloqueás todos los niveles?".

Sin embargo, lo que más dio que hablar fue la respuesta de Paulo Dybala, quien no dejó pasar la oportunidad para sumarse al juego con un comentario que despertó todo tipo de especulaciones.

"¿El hijo varón?",escribió el futbolista y con ese comentario, Paulo dejó entrever quela idea de sumar un nuevo integrante a la familia estaría entre sus deseos.