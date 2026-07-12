Alejandra Maglietti confesó cómo sufrió las infidelidades en su vida: "Horrible"

“En algún momento he hecho una guardia porque dudaba y a los dos minutos lo enganché”, reconoció Alejandra Maglietti. Y contó que esa situación era un punto límite para terminar el vínculo: "Después chau por más que me doliera o sufriera, pero sí, horrible", cerró.

Alejandra Maglietti reveló al mal recuerdo que le despierta su fiesta de 15

Alejandra Maglietti explicó por qué detesta cumplir años y cuánto tiene que ver su traumática celebración de la tradicional fiesta de 15 con la que sueñan todas las adolescentes.

Al aire en Bondi, la panelista fue directa y no tuvo inconveniente alguno al expresar su incomodidad con ese tipo de festejos. “Odio mi cumpleaños. Soy anti cumpleaños. No me gusta nada. No me interesa que la gente me salude, no quiero hacer nada”, lanzó.

Según relató, todo comenzó en el momento en que debía vivir una de las celebraciones más importantes para cualquier adolescente: su fiesta de 15.

Lo que prometía ser una noche inolvidable por los motivos correctos, terminó convirtiéndose en un recuerdo que aún hoy le genera incomodidad.

“Me quedé traumada. Odio ser el centro de atención, no me interesa. Yo quería crecer, pero no quería festejar”, confesó Alejandra Maglietti, dando a entender que aquella experiencia la marcó de manera definitiva.

Y recordó el episodio que terminó de sellar su mala relación con los cumpleaños. “Me enrosqué con el vestido y quedé revolcada en el medio de la fiesta. Todo el mundo se cag... de risa de mí”, admitió.

Como si ese blooper no hubiese sido suficiente, la panelista aseguró que esa noche fue un verdadero caos, digna de una película en la que todo sale mal.

“Hubo guerra de calabazas, se cortó la luz, se agarraron a piñas, la barra de tragos terminó en una tragedia. Fue una fiesta donde pasó de todo”, recordó sobre los contratiempos que sucedieron aquella vez y que nada salió como estaba planeado.