Melody Luz enfrentó los rumores de crisis con Alex Caniggia tras su alarmante frase: "Estoy..."

"De a poco estoy viendo los mensajes, muchas gracias. Estaba a punto de tener todo listo y pasaron cosas. Y digo que estoy sola porque Alex está de viaje trabajando y está incomunicado", precisó la artista.

Y remarcó que prefiere evitar brindar detalles del trabajo que está realizando en la actualidad su pareja por el que están momentáneamente distanciados: "No les puedo decir dónde ni qué está haciendo pero aunque no lo puedan creer está trabajando", comentó.

"Así que buenísimo pero a la vez me tengo que hacer cargo de un montón de cosas con el cumple que es mucho esfuerzo pero yo puedo, así que gracias por la ayuda", cerró su aclaración Melody Luz.

La firme decisión de Melody Luz con Alex Caniggia

Melody Luz comunicó desde las redes la determinación que tomó con su pareja Alex Caniggia tras repetirse una situación que la incomoda.

La bailarina grabó un video donde explicó que dejó de seguir al padre de su hija Venezia en las redes sociales, cansada de los polémicos mensajes que da y que luego le caen a ella por sus opiniones.

Melody Luz remarcó que ya charló con él en varias ocasiones de esta situación y que no logra revertir su accionar, por lo que pidió que no le envíen más comentarios a ella sobre lo que expresa su pareja en la virtualidad.

"¿Puede ser que por una vez en la vida no tengamos que decirles qué hacer? ¿Por qué no se mueven con no hacerle mal al otro?", planteó de entrada la madre de Venezia.

Y remarcó ya harta de los polémicos mensajes que da su novio: "Y a mí me caen todos los días con las cosas que sube Alex. Yo no estoy de acuerdo, ustedes no saben las charlas que nosotros tenemos".

"Yo lo dejé de seguir porque ya no quiero ver las cosas nefastas que sube. Son nefastas, misóginas y no es humor. Ya me cansé de decírselo, pero no soy su madre. Mismo su madre hacía esas cosas, es lo que mamó", explicó con un claro palito para Mariana Nannis, madre de Alex, con quien está enfrentada hace tiempo.

"Ya me cansé de explicárselo y no soy nadie para tener que enseñárselo, la única persona a la que tengo que criar es a mi hija, no a un hombre de 32 años", cerró con firmeza.