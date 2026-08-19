Una empleada de una farmacia fue brutalmente asesinada de siete puñaladas por su ex pareja

Una vez dentro del local, el agresor habría llevado a Candelas hasta un cuarto, donde la atacó con un cuchillo y le provocó siete heridas en la zona toracoabdominal. Los gritos de auxilio alertaron a las demás empleadas, que salieron del establecimiento y dieron aviso a la Policía. Tras el ataque, el sospechoso dejó el arma blanca en el lugar, salió rápidamente de la farmacia, subió nuevamente al vehículo y escapó.

El dramático relato de una testigo del crimen

Una mujer que se encontraba estacionada cerca de la farmacia relató los momentos previos y posteriores al ataque. “Yo estaba estacionada en mi auto. Al lado mío paró un auto en doble fila y entró a la farmacia. Después noté que alguien salió corriendo. También las chicas de la farmacia. Él se subió al auto y se fue rápido en un Citroën. Fue rapidísimo”, contó.

Luego explicó que pudo hablar con las compañeras de Candelas, quienes identificaron inmediatamente al atacante. “Es el exmarido que la está volviendo loca”, le habrían dicho las trabajadoras.

Según agregó la testigo, el hombre “entró, la metió directamente en un cuartito y ella empezó a gritar auxilio. Él salió corriendo”. La escena dentro del establecimiento fue desesperante. “Una de las compañeras salió a pedir una sábana”, añadió.

Detuvieron a la expareja de la víctima tras el crimen

Después de escapar de la farmacia, el acusado fue localizado por efectivos de la Policía Motorizada en Colón al 2000, frente a su domicilio, en el barrio República de la Sexta. Según los primeros testimonios incorporados a la investigación, el hombre habría intentado quitarse la vida antes de ser detenido.

Los investigadores trabajan ahora sobre las pruebas recolectadas en la farmacia, los testimonios de las personas que presenciaron la secuencia y el vehículo utilizado para escapar. Además, será clave reconstruir los antecedentes de la relación entre Candelas y el acusado para establecer si existían denuncias previas, medidas judiciales o episodios de violencia anteriores al crimen.