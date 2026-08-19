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Una empleada de una farmacia fue brutalmente asesinada de siete puñaladas por su ex pareja

Carina Andrea Candelas, de 56 años, fue atacada dentro de la farmacia donde trabajaba, en pleno centro de Rosario. El acusado escapó en auto y fue detenido cerca de su domicilio.

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Un hombre mató a puñaladas a su exmujer en el depósito de una farmacia en Rosario: lo detuvieron. (Foto: gentileza Rosario 3).

Un hombre mató a puñaladas a su exmujer en el depósito de una farmacia en Rosario: lo detuvieron. (Foto: gentileza Rosario 3).

Una mujer de 56 años fue asesinada de siete puñaladas dentro de una farmacia del centro de Rosario durante la mañana de este miércoles. Por el crimen fue detenido su expareja, quien escapó del comercio después del ataque y fue localizado por la Policía en inmediaciones de su domicilio.

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El estremecedor antecedente del acusado del femicidio en Devoto. (Foto: captura)

La víctima fue identificada como Carina Andrea Candelas, empleada de una farmacia ubicada en la esquina de Dorrego y Zeballos. El principal acusado es Martín B., de 55 años, su exmarido.

El caso quedó bajo investigación de la fiscal Laura Riccardo, quien ordenó distintas medidas a la Policía de Investigaciones para reconstruir las circunstancias del crimen. De acuerdo con la reconstrucción inicial, el acusado llegó hasta el establecimiento a bordo de un Citroën C-Elysee 1.6 HDI, que dejó estacionado en doble fila.

Llevaba un buzo y una campera gris cuando ingresó al comercio. Las trabajadoras de la farmacia lo reconocieron rápidamente porque había sido pareja de Candelas. Según el relato de una testigo que posteriormente habló con las compañeras de la víctima, el hombre la “volvía loca” después de la separación.

Una vez dentro del local, el agresor habría llevado a Candelas hasta un cuarto, donde la atacó con un cuchillo y le provocó siete heridas en la zona toracoabdominal. Los gritos de auxilio alertaron a las demás empleadas, que salieron del establecimiento y dieron aviso a la Policía. Tras el ataque, el sospechoso dejó el arma blanca en el lugar, salió rápidamente de la farmacia, subió nuevamente al vehículo y escapó.

El dramático relato de una testigo del crimen

Una mujer que se encontraba estacionada cerca de la farmacia relató los momentos previos y posteriores al ataque. “Yo estaba estacionada en mi auto. Al lado mío paró un auto en doble fila y entró a la farmacia. Después noté que alguien salió corriendo. También las chicas de la farmacia. Él se subió al auto y se fue rápido en un Citroën. Fue rapidísimo”, contó.

Luego explicó que pudo hablar con las compañeras de Candelas, quienes identificaron inmediatamente al atacante. “Es el exmarido que la está volviendo loca”, le habrían dicho las trabajadoras.

Según agregó la testigo, el hombre “entró, la metió directamente en un cuartito y ella empezó a gritar auxilio. Él salió corriendo”. La escena dentro del establecimiento fue desesperante. “Una de las compañeras salió a pedir una sábana”, añadió.

Detuvieron a la expareja de la víctima tras el crimen

Después de escapar de la farmacia, el acusado fue localizado por efectivos de la Policía Motorizada en Colón al 2000, frente a su domicilio, en el barrio República de la Sexta. Según los primeros testimonios incorporados a la investigación, el hombre habría intentado quitarse la vida antes de ser detenido.

Los investigadores trabajan ahora sobre las pruebas recolectadas en la farmacia, los testimonios de las personas que presenciaron la secuencia y el vehículo utilizado para escapar. Además, será clave reconstruir los antecedentes de la relación entre Candelas y el acusado para establecer si existían denuncias previas, medidas judiciales o episodios de violencia anteriores al crimen.

En pocas palabras

  •  Hallan muerta a mujer: Hallan mujer de 56 años apuñalada en una farmacia del centro de Rosario.
  • Detienen a expareja: El principal sospechoso, su expareja de 55 años, fue detenido cerca de su domicilio tras el ataque.
  • Investigan el caso: La fiscal Laura Riccardo lidera la investigación para reconstruir las circunstancias del crimen y los antecedentes de la relación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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