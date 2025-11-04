Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: nuevos testimonios comprometieron a César Sena y a su entorno

También mencionó los resultados de los allanamientos en una vivienda y en un campo, donde se hallaron cenizas y posibles restos óseos, elementos que podrían ser determinantes en la causa. Otro efectivo de la División de Metodología Investigativa Metropolitana explicó que los celulares de César Sena y Cecilia emitieron señales coincidentes desde la casa familiar hasta la zona rural conocida como Campo Rossi, el lugar donde se presume que fue asesinada.

Las búsquedas en Google que revelan el plan

Un perito del área de Cibercrimen detalló que la cuenta de Google de César Sena operaba bajo el alias “Alejandro Vaker”, y que, en los días previos a la desaparición, el acusado realizó búsquedas sobre golpes y, luego, sobre asesinatos y remordimiento.

J2EEZTCIKRC2XHZ62NLHCJYV6U En el centro, Gloria Romero, la madre de Cecilia.

Mientras tanto, Cecilia buscaba información sobre su supuesto viaje. “Solo quien tiene usuario y clave puede realizar esas búsquedas”, aclaró el especialista ante el tribunal.

Lo que viene en el juicio

La jueza Dolly Fernández ordenó un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 8, con la intención de continuar las audiencias los días 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, en las que se prevé escuchar entre seis y ocho testigos por jornada.

En las jornadas previas, declararon el ex novio de Cecilia y una militante cercana a César Sena, quienes aportaron detalles sobre episodios de violencia previa, mensajes falsos enviados desde el teléfono de la víctima y arañazos en el cuello del acusado el mismo día del crimen.

6XKS2SNDYRFCXMQAGFC3CUNBLU Policías y un instructor de artes marciales declararon en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

La fiscalía sostiene que el clan Sena planeó y ejecutó el asesinato, mientras que las defensas niegan el hecho y apuntan a la falta de evidencia directa. La abogada de Marcela Acuña argumentó que su clienta actuó “por desesperación para proteger a su hijo” y que se enteró de lo ocurrido cuando ya era tarde.