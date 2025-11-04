Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: nuevos testimonios comprometieron a César Sena y a su entorno
El proceso judicial en Resistencia sumó declaraciones clave de policías y peritos que reconstruyeron las últimas horas de la víctima. También se revelaron búsquedas de Google vinculadas al crimen.
César Sena durante la audiencia de este martes.
El juicio por elfemicidio de Cecilia Strzyzowski continuó este martes en la ciudad de Resistencia, Chaco, con una nueva jornada de audiencias en la que declararon policías y un instructor de artes marciales vinculado al entorno de los Sena. Hasta el momento, ya prestaron testimonio 15 de los 53 testigos.
Los convocados para este proceso, buscan determinar la responsabilidad de César Sena, su familia y allegados en el crimen que conmocionó al país en junio de 2023.
Uno de los agentes de la División Búsqueda de Personas relató que, desde el primer momento de la investigación, recibió información que vinculaba a la familia Sena con la desaparición de Cecilia. “La madre de la víctima me dijo que César era agresivo y manipulador”, señaló el policía ante el jurado, según publicó Diario Chaco.
Pericias y rastros digitales
Durante su testimonio, el agente presentó pericias informáticas que ubicaron la última conexión de las redes sociales de Cecilia en la casa de los Sena y descartaron la existencia de pasajes a Ushuaia, destino con el que la habían engañado antes del crimen.
También mencionó los resultados de los allanamientos en una vivienda y en un campo, donde se hallaron cenizas y posibles restos óseos, elementos que podrían ser determinantes en la causa. Otro efectivo de la División de Metodología Investigativa Metropolitana explicó que los celulares de César Sena y Cecilia emitieron señales coincidentes desde la casa familiar hasta la zona rural conocida como Campo Rossi, el lugar donde se presume que fue asesinada.
Las búsquedas en Google que revelan el plan
Un perito del área de Cibercrimen detalló que la cuenta de Google de César Sena operaba bajo el alias “Alejandro Vaker”, y que, en los días previos a la desaparición, el acusado realizó búsquedas sobre golpes y, luego, sobre asesinatos y remordimiento.
Mientras tanto, Cecilia buscaba información sobre su supuesto viaje. “Solo quien tiene usuario y clave puede realizar esas búsquedas”, aclaró el especialista ante el tribunal.
Lo que viene en el juicio
La jueza Dolly Fernández ordenó un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 8, con la intención de continuar las audiencias los días 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre, en las que se prevé escuchar entre seis y ocho testigos por jornada.
En las jornadas previas, declararon el ex novio de Cecilia y una militante cercana a César Sena, quienes aportaron detalles sobre episodios de violencia previa, mensajes falsos enviados desde el teléfono de la víctima y arañazos en el cuello del acusado el mismo día del crimen.
La fiscalía sostiene que el clan Sena planeó y ejecutó el asesinato, mientras que las defensas niegan el hecho y apuntan a la falta de evidencia directa. La abogada de Marcela Acuña argumentó que su clienta actuó “por desesperación para proteger a su hijo” y que se enteró de lo ocurrido cuando ya era tarde.