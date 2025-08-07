En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Crimen
Gustavo Cerati
INVESTIGACIÓN

Un viejo reloj Casio y una corbata escolar: los objetos que destaparon el crimen oculto en la casa donde vivió Cerati

La fiscalía y el Equipo Argentino de Antropología Forense reconstruyeron el caso a partir de testimonios, estudios científicos y el reconocimiento de objetos personales.

Descubren la identidad del joven enterrado hace 40 años en un chalet que alquiló Gustavo Cerati. (Foto: archivo).

Descubren la identidad del joven enterrado hace 40 años en un chalet que alquiló Gustavo Cerati. (Foto: archivo).

El 26 de julio de 1984, Diego Fernández Lima salió de su casa vestido con jean, campera azul, botas marrones y una corbata azul, parte de su uniforme escolar de la técnica a la que asistía. En una de su muñeca llevaba su reloj-calculadora Casio CA-90, un objeto signo de la época que terminaría siendo clave para reconstruir el final de su historia. Ese día fue visto por última vez. Cuatro décadas más tarde, sus restos fueron hallados enterrados en el fondo de una vivienda en el barrio porteño de Coghlan, a metros de la casa donde vivió el cantante Gustavo Cerati a comienzos de los 2000.

Leé también Un chat y conmoción: así se llegó al sospechoso de la muerte del joven enterrado al lado de la casa de Cerati
Diego Fernández, el joven cuyo cuerpo fue identificado luego de 40 años (Foto: archivo).

La identificación fue posible gracias a un proceso que involucró a la fiscalía a cargo de Martín López Perrando, a peritos de la Policía de la Ciudad y al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el reconocido grupo que trabaja con la identificación de cuerpos de desaparecidos. Fue justamente la difusión mediática del hallazgo lo que encendió las alertas en la familia de Diego. La aparición de un reloj-calculadora y una corbata azul entre los elementos recolectados en la escena, sumado a la cercanía con el lugar donde el adolescente había desaparecido, los llevó a contactar a las autoridades.

Casa Gustavo Cerati 1.jpg
La casa donde fue encontrado el cuerpo de Diego Fern&aacute;ndez a 41 a&ntilde;os de su desaparici&oacute;n. (Foto: archivo).

La casa donde fue encontrado el cuerpo de Diego Fernández a 41 años de su desaparición. (Foto: archivo).

El hallazgo ocurrió el 20 de mayo pasado en un terreno en obra ubicado en avenida Congreso 3748. En ese lote funcionaba un obrador y, en tiempos pasados, había un chalet que fue demolido para dar lugar a un edificio. La vivienda lindera, en Congreso 3742, se convirtió en el foco de la pesquisa. Allí se estima que fue enterrado el cuerpo.

A partir del descubrimiento de los restos óseos, se inició una excavación arqueológica forense para recuperar no solo fragmentos óseos, sino también elementos asociados que pudieran dar pistas sobre la identidad. El EAAF trabajó en la delimitación de la fosa original, estimada en 60 cm de profundidad por 1,20 m de largo y 60 cm de ancho. Además de los huesos, se recolectaron una etiqueta textil de la marca UFO, una media y partes de lo que podrían haber sido botas, mientras que la corbata y el reloj ya habían sido secuestrados por la Policía.

Descubren la identidad del joven enterrado hace 40 años en un chalet que alquiló Gustavo Cerati
Descubren la identidad del joven enterrado hace 40 años en un chalet que alquiló Gustavo Cerati

Descubren la identidad del joven enterrado hace 40 años en un chalet que alquiló Gustavo Cerati

El análisis del perfil biológico de los restos permitió determinar que correspondían a un varón adolescente. El estudio reveló una lesión cortopunzante a la altura de la cuarta costilla derecha, así como otras lesiones en extremidades, posiblemente asociadas a intentos de manipulación del cuerpo. Según la interpretación judicial, habría habido un intento de desmembramiento.

El contacto de la familia de Diego Fernández

El siguiente paso fue obtener un perfil genético en el laboratorio del EAAF en Córdoba. Pero sin una muestra indubitada, el proceso de identificación era prácticamente imposible. Fue entonces cuando la familia de Diego se presentó voluntariamente para aportar datos y una muestra de sangre de su madre, Bernabella Lima, hoy de 87 años. La comparación genética dio resultado positivo, los restos hallados eran de Diego.

La intervención judicial se orienta ahora hacia un excompañero de escuela de Fernández Lima, que actualmente tiene 56 años. La madre de este hombre aún vive en la casa donde fue encontrado el cuerpo. Aunque el nombre no figura aún en el expediente, fuentes del caso indicaron que podría ser llamado a declarar. Se trataría de Cristian Graf, conocido como “Jirafa” en la secundaria, según declaró públicamente el hermano de la víctima, Javier.

Por el tiempo transcurrido, el delito estaría prescripto. Sin embargo, la causa sigue abierta y aún queda por determinar qué ocurrió aquella tarde de 1984 en que Diego salió de su casa y no volvió.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Crimen Gustavo Cerati
Notas relacionadas
Gustavo Cerati: la foto del sospechoso, su ocupación y qué hizo tras hallarse restos humanos en la casa del músico
La indignación de Boy Olmi y Carola Reyna tras el hallazgo del cadaver en la casa donde vivió Gustavo Cerati
Qué pasó antes del filicidio de Lomas de Zamora: el drama familiar detrás del crimen

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar