Un viejo reloj Casio y una corbata escolar: los objetos que destaparon el crimen oculto en la casa donde vivió Cerati

Descubren la identidad del joven enterrado hace 40 años en un chalet que alquiló Gustavo Cerati Descubren la identidad del joven enterrado hace 40 años en un chalet que alquiló Gustavo Cerati

El análisis del perfil biológico de los restos permitió determinar que correspondían a un varón adolescente. El estudio reveló una lesión cortopunzante a la altura de la cuarta costilla derecha, así como otras lesiones en extremidades, posiblemente asociadas a intentos de manipulación del cuerpo. Según la interpretación judicial, habría habido un intento de desmembramiento.

El contacto de la familia de Diego Fernández

El siguiente paso fue obtener un perfil genético en el laboratorio del EAAF en Córdoba. Pero sin una muestra indubitada, el proceso de identificación era prácticamente imposible. Fue entonces cuando la familia de Diego se presentó voluntariamente para aportar datos y una muestra de sangre de su madre, Bernabella Lima, hoy de 87 años. La comparación genética dio resultado positivo, los restos hallados eran de Diego.

La intervención judicial se orienta ahora hacia un excompañero de escuela de Fernández Lima, que actualmente tiene 56 años. La madre de este hombre aún vive en la casa donde fue encontrado el cuerpo. Aunque el nombre no figura aún en el expediente, fuentes del caso indicaron que podría ser llamado a declarar. Se trataría de Cristian Graf, conocido como “Jirafa” en la secundaria, según declaró públicamente el hermano de la víctima, Javier.

Por el tiempo transcurrido, el delito estaría prescripto. Sin embargo, la causa sigue abierta y aún queda por determinar qué ocurrió aquella tarde de 1984 en que Diego salió de su casa y no volvió.