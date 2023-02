Crimen de Fernando Báez Sosa: en fotos, los momentos más emblemáticos del juicio a los rugbiers

Caso Báez Sosa: los rugbiers, por primera vez ante el Tribunal de Dolores

El tribunal de Dolores, el 2 de enero, inició el juicio contra los 8 rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de Villa Gesell en enero de 2020.

538bd9a8dc7015c9288fe93bb789ac7a_M.jpg El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores fue el escenario de la primera audiencia, de las 22 en total, del juicio contra los ocho imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa (Foto: NA).

Los padres de Fernando Báez Sosa tras la primera audiencia del juicio a los rugbiers

QAXT3WUIBNC4BEO4RCEVFBZD5I.avif Los padres de Fernando Báez Sosa asistieron a todas las audiencias del juicio (Foto: Telam).

Graciela Sosa y Silvino Báez, padres de Fernando, pidieron prisión perpetua para los acusados a la salida de la primera audiencia en Dolores.

Silvino, en su descargo a la Justicia en esa jornada, contó cómo fue el momento de ir a reconocer a su el cuerpo de su hijo: “Fue duro porque una parte de mí estaba tirada en una bandeja de acero inoxidable con la cabeza reventada”.

Con su relato, el padre de Fernando hizo llorar a varios en la sala, entre ellos a los guardias del Servicio Penitenciario que custodiaban a los imputados.

Los padres de los rugbiers defendieron a sus hijos durante el juicio

María Paula Cinalli, madre de Blas Cinalli; Rosalía Zárate, madre de Máximo Thomsen; Mauro Pertossi, padre de Ciro y Luciano; Héctor Benicelli, padre de Matías; y María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli pasaron por el Tribunal de Dolores, donde minimizaron el crimen de Fernando Báez Sosa.

María Paula Cinalli lo definió como “una desgracia”, mientras que Rosalía Zárate habló de “una pesadilla".

Benicelli, padre de Matías, por su parte sostuvo: “Vivimos acosados. Le han querido pegar a mi hija y a mi señora en la calle. Escucho cómo la insultan mediáticamente a mi señora. Escucho que cuando lastimen a mi hijo en el penal no lo van a defender. No hay un día que no me levante con insultos. El dolor no se cura con más dolor”.

rugbiers-padres.jpg María Paula Cinalli, madre de Blas Cinalli; Rosalía Zárate, madre de Máximo Thomsen; Mauro Pertossi, padre de Ciro y Luciano; Héctor Benicelli, padre de Matías; y María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli (Foto: NA).

Guarino, el joven acusado por los rugbiers de participar en el asesinato de Fernando Báez Sosa

Juan Pedro Guarino, uno de los dos jóvenes que fueron imputados y luego sobreseídos en la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa, aseguró que sintió "vergüenza y mucho dolor" tras la agresión de los rugbiers.

También indicó que "nunca supo" porqué lo inculparon a él del crimen llevado a cabo el 18 de enero de 2020.

rugbiers-guarino-juicio_0.jpg Juicio por Báez Sosa: Guarino pidió que los imputados “paguen por lo que hicieron” y les dio las condolencias a los padres de Fernando (Foto: NA).

Los rugbiers, por primera vez sin barbijo ante el Tribunal de Dolores

RUGBIERS-SIN-BARBIJOS.webp

Los ocho rugbiers acusados del asesinato del joven estudiante en Villa Gesell decidieron por primera vez mostrarse sin barbijo en una audiencia por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Alberto Fernández recibió a los padres de Fernando Báez Sosa

Alberto Fernández recibió a los padres de Fernando Báez Sosa..jpg

A días de cumplirse el tercer aniversario por el crimen de Fernando Báez Sosa, el presidente Alberto Fernández recibió a los padres en la Casa Rosada.

Graciela Sosa, madre de Fernando, describió el encuentro como "cálido" y aseguró que Fernández "se comprometió” a darles “su apoyo como Presidente y como padre".

"Estamos muy conformes con él por recibir su apoyo, que es muy importante. Nos atendió como si nos conociéramos, como un amigo", dijo la mujer.

Los padres de Báez Sosa en el tercer aniversario del crimen de su hijo

padres-fernando-baez-sosajpg.webp Una multitud acompañó a los padres de Fernando Báez Sosa en Dolores en el tercer año del asesinato de su hijo (Foto: Telam).

Silvino y Graciela Báez Sosa organizaron una “oración interreligiosa” y una “colecta solidaria” para recordar a su hijo en la ciudad de Dolores, en el marco del tercer aniversario por el crimen de Fernando.

“Espero justicia ejemplar por Fernando. No quiero venganza. Solo quiero justicia y que Fernando pueda descansar en paz. Y que nosotros tengamos un poco de paz en el corazón”, pidió Graciela, la mamá de la víctima.

"El alma de Fernando": el detalle en la foto que subió Fernando Burlando con su equipo de abogados

fernando-burlando-22jpg.webp

Luego de su alegato en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando sorprendió al mostrar en público a todos los integrantes de su equipo. El abogado de los padres del joven asesinado en enero de 2020 publicó una foto en Instagram y un particular detalle se llevó toda la atención.

“Equipazo y él siempre nos acompaña”, escribió el letrado junto a una imagen en la que posó junto a su equipo en la calle frente a los tribunales de Dolores, acompañados de un perro callejero que se les acercó para la ocasión y al que recibieron con saludos y muestras de cariño.

El posteo del abogado sumó más de 70 mil likes, entre los que se encuentran el de muchos famosos como Claudia Villafane, El Polaco y Ariel Puchetta, Entre ellos, muchos usuarios se refirieron a la aparición del perro callejero como una señal: “Miren como los mira ¡Gracias, gracias, gracias equipo! ¡Justicia!”.

El descargo de los rugbiers en los alegatos y sus pedidos de disculpas

alegato-de-los-8-rugbiers-acusados-en-el-juicio-por-fernando-baez-sosa-1498775.jpg

Lucas Pertossi: "Ante todo quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado. Estoy muy arrepentido de lo que pasó, estoy muy mal, muy triste desde ese día por todo lo sucedido. A todas las personas que afecté les quiero pedir disculpas. Nunca tuve la intención de matar a nadie ni de participar en ningún asesinato, para nada. Quiero decir gracias por este momento, por escucharme".

Blas Cinalli: "Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas por lo que pasó, es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy. Estoy muy triste. En realidad no hubo ningún plan ni nada de lo que se dice".

Matias Benicelli: "Primero que nada quiero perdir perdón a la familia de Fernando. Nunca quise que esto pasara, nunca tuve ningún plan ni intención de matar a nadie. Todos los días lo pienso y estoy arrepentido de lo que pasó. Ojalá pueda volver el tiempo atrás, pero no se puede. Pero quiero dejar en claro que nunca quise matar a nadie".

Ciro Pertossi: "Quería decir que estoy muy arrepentido de todo lo que pasó y por favor pedirle perdón a la familia, por haber estado en el lugar, en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Es muy feo, nunca voy a querer matar, es algo que a mí me afecta mucho. Se murió alguien de nuestra edad, es muy feo, y muy feo que nos acusen".

Ayrton Viollaz: "Quiero pedir perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que iba a pasar algo así. Estoy muy arrepentido de todo. Muchas gracias por este espacio, que Dios los bendiga".

Enzo Comelli: "Sinceramente quiero pedir disculpas a la familia de Fernando y a mi familia. Y a todas las personas afectadas por este hecho aberrante. Falleció una persona de nuestra misma edad, que igual que nosotros tenía toda la vida por delante. Les quiero pedir disculpas a todos los involucrados, no solo a las familias, sino a todos los que dieron testimonios, los que tuvieron que pasar este calvario. Y estoy siempre a disposición".

Luciano Pertossi: "Primero quiero pedir disculpas a la familia Báez Sosa y a cualquier persona que haya sido afectada por esto. Quiero decir que nunca quise participar de una pelea en la que falleciera una persona. Mil disculpas por todo lo malo. Siento que lo que ustedes decidan va a ser lo correcto. Le pido a Dios que sea algo bueno para todos".

El llanto de Máximo Thomsen, el rugbier más complicado: "Ojalá pudiera volver el tiempo atrás"

thomsen_rugbiersjpg.webp

Máximo Thomsen, uno de los ocho rugbiers acusados -el más complicado- por el crimen de Fernando Báez Sosa, lloró en sus últimas palabras a la hora de la segunda ronda de alegatos y quebrado, manifestó: "Quiero pedirle disculpas a la familia, ojalá pudiera volver el tiempo atrás".

Y luego, agregó: “Quería pedir disculpas, pero a veces las disculpas no alcanzan, pero ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto, pero no lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido y gracias por darme este espacio. Siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan ”.

La mamá de Fernando, antes de los alegatos: "Pensé que iba a ver a mi hijo defender a las personas y no estar acá por su asesinato"

La mamá de Fernando antes de los alegatos:.webp La mamá de Fernando antes de los alegatos: "Pensé que iba a ver a mi hijo defender a las personas y no estar acá por su asesinato" (Foto: NA).

Graciela, mamá de Fernando Báez Sosa, diera sus últimas palabras en el juicio contra los ocho rugbiers acusados del crimen de su hijo: "Nunca pensé que estaría en este lugar. siempre pensé que algún día se recibiría y estaría viendo como iba a defender a las personas y no estar acá por su asesinato".