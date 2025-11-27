Crimen de la psiquiatra: el jardinero se negó a declarar y quedó detenido
Gustavo Javier Echeveguren, de 38 años, fue imputado por el homicidio criminis causa de Virginia Franco. La sentencia prevé prisión perpetua.
Gustavo Javier Echeveguren, de 38 años, fue imputado por el homicidio criminis causa de Virginia Franco.
El jardinero Gustavo Javier Echeveguren, de 38 años, fue imputado este jueves por el delito de homicidio criminis causa, es decir, matar para ocultar otro delito, en este caso un robo por el asesinato de la psiquiatra Virginia Franco, de 68 años, hallada sin vida en su casa de City Bell el pasado 13 de noviembre.
Echeveguren se negó a declarar ante el fiscal Álvaro Garganta y quedó formalmente detenido. La imputación prevé prisión perpetua.
Para los investigadores, el lunes 10 de noviembre el jardinero discutió con la víctima por el costo de un trabajo: había una diferencia de 30 mil pesos entre lo que Franco quería pagar y lo que él exigía.
La psiquiatra incluso le envió un audio al hombre que solía hacerle la jardinería —un trabajador ya jubilado que le había derivado la clientela a Echeveguren— en el que se quejaba del imputado: “Es un irrespetuoso”, decía la víctima en el mensaje que hoy es una prueba clave del móvil.
El 13 de noviembre, tres días después del conflicto, el jardinero volvió a la casa. Los investigadores creen que la víctima lo sorprendió robando objetos de la vivienda: “Ya que no pudo cobrar lo que quería habrá dicho ‘el precio lo pongo yo’ y se quiso llevar algunas cosas”, reconstruyen los investigadores como hipótesis previa al ataque. Franco y Echeveguren habrían discutido, forcejearon y la agresión terminó en homicidio.
La segunda autopsia: una puñalada fatal y múltiples heridas defensivas
Según la segunda autopsia realizada por la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense, la psiquiatra murió desangrada por una puñalada en el cuello, que le provocó una herida de seis centímetros debajo de la oreja izquierda.
El cuerpo también presentó:
cortes en el cuero cabelludo y oreja izquierda
heridas en párpados y cejas
fractura en el dedo índice
hematomas en los brazos
Lesiones compatibles con un intento desesperado de defenderse.
Las cámaras lo comprometieron: llegó con una escalera y se fue con una bicicleta
Videos de seguridad muestran a Echeveguren llegando al barrio con una escalera y retirándose con la misma escalera, una bicicleta y una mochila. Solo se habría llevado el rodado, que pertenecía al difunto marido de la psiquiatra, y algunas herramientas.
En la casa quedaron elementos de alto valor económico: la computadora, alhajas, dos autos y un televisor.
Cómo descubrieron el crimen
El 15 de noviembre, un amigo de la víctima que no lograba comunicarse con ella ingresó a la vivienda y encontró el cuerpo. Franco llevaba dos días muerta.
En un primer momento hubo dudas sobre si se trataba de un homicidio en ocasión de robo, e incluso el amigo quedó demorado algunas horas. Pero las cámaras, los testimonios y el deterioro inusual del jardín desviaron la investigación hacia el jardinero.
La detención: intentaba huir a Tucumán
El martes, Echeveguren fue detenido cuando se preparaba para viajar a Tucumán: tenía un pasaje para las 19 y ya había armado su bolso. Fue arrestado por la DDI de La Plata en una esquina de City Bell.
En el allanamiento de su casa se encontraron ropas coincidentes con las que usó el día del crimen y diversas herramientas (sierra, tenaza), aunque ninguna sería el arma homicida.