Crimen de la psiquiatra: el jardinero se negó a declarar y quedó detenido

El 13 de noviembre, tres días después del conflicto, el jardinero volvió a la casa. Los investigadores creen que la víctima lo sorprendió robando objetos de la vivienda: “Ya que no pudo cobrar lo que quería habrá dicho ‘el precio lo pongo yo’ y se quiso llevar algunas cosas”, reconstruyen los investigadores como hipótesis previa al ataque. Franco y Echeveguren habrían discutido, forcejearon y la agresión terminó en homicidio.

El jardinero se negó a declarar y quedó detenido.

La segunda autopsia: una puñalada fatal y múltiples heridas defensivas

Según la segunda autopsia realizada por la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense, la psiquiatra murió desangrada por una puñalada en el cuello, que le provocó una herida de seis centímetros debajo de la oreja izquierda.

El cuerpo también presentó:

cortes en el cuero cabelludo y oreja izquierda

heridas en párpados y cejas

fractura en el dedo índice

hematomas en los brazos

Lesiones compatibles con un intento desesperado de defenderse.

Las cámaras lo comprometieron: llegó con una escalera y se fue con una bicicleta

Videos de seguridad muestran a Echeveguren llegando al barrio con una escalera y retirándose con la misma escalera, una bicicleta y una mochila. Solo se habría llevado el rodado, que pertenecía al difunto marido de la psiquiatra, y algunas herramientas.

Virginia Franco, la psiquiatra asesinada en City Bell.

En la casa quedaron elementos de alto valor económico: la computadora, alhajas, dos autos y un televisor.

Cómo descubrieron el crimen

El 15 de noviembre, un amigo de la víctima que no lograba comunicarse con ella ingresó a la vivienda y encontró el cuerpo. Franco llevaba dos días muerta.

En un primer momento hubo dudas sobre si se trataba de un homicidio en ocasión de robo, e incluso el amigo quedó demorado algunas horas. Pero las cámaras, los testimonios y el deterioro inusual del jardín desviaron la investigación hacia el jardinero.

La detención: intentaba huir a Tucumán

El martes, Echeveguren fue detenido cuando se preparaba para viajar a Tucumán: tenía un pasaje para las 19 y ya había armado su bolso. Fue arrestado por la DDI de La Plata en una esquina de City Bell.

En el allanamiento de su casa se encontraron ropas coincidentes con las que usó el día del crimen y diversas herramientas (sierra, tenaza), aunque ninguna sería el arma homicida.