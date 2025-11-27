Se filtraron las primeras imágenes de la íntima ceremonia de Marianela Mirra y José Alperovich

Embed

Qué confesó Marianela Mirra antes de la ceremonia

Horas antes de la boda entre José Alperovich y Marianela Mirra, empezó a correr con fuerza el rumor de que la exganadora de Gran Hermano no estaba embarazada, tal como se venía insinuando en distintos programas.

Durante semanas circularon versiones de todo tipo: que estaba embarazada, que se había sometido a un tratamiento, que la pareja había decidido avanzar con una inseminación. El rumor creció tanto que terminó instalándose como una “verdad” en redes y en algunos programas.

Sin embargo, Mirra decidió, de manera sorpresiva, ponerle punto final a las especulaciones. “Marianela afirma que no está embarazada y agrega que ‘nunca hubo inseminación’”, aclararon desde su entorno, dejando en claro que nada de lo que se dijo en los últimos días tenía sustento.