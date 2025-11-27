Se filtraron las primeras imágenes de la íntima ceremonia de Marianela Mirra y José Alperovich
Después de tantas idas y vueltas sobre si finalmente habría o no casamiento, Marianela Mirra y José Alperovich dieron el “sí”. En la nota en las imágenes del momento.
Los declararon marido y mujer. Esa fue, seguramente, la frase que selló la unión entre Marianela Mirra y José Alperovich, en una ceremonia íntima realizada en el departamento de Puerto Madero, donde el exgobernador cumple prisión domiciliaria por la causa de abuso sexual iniciada por su sobrina.
Durante la mañana del 27 de noviembre surgieron fuertes dudas sobre si el casamiento iba a concretarse: versiones cruzadas, silencio y un clima de absoluta reserva alimentaron la incertidumbre. Sin embargo, con el correr de las horas, todo se esclareció.
Por la noche, el hermetismo se rompió y comenzaron a circular las primeras imágenes de la boda, que fueron difundidas en primera instancia por Farándula Show y que luego replicó LAM (América TV). En ellas se ve a la pareja en un ambiente reducido, casi austero, donde el marco judicial que atraviesa Alperovich marcó inevitablemente el tono de la escena.
"Ahí está ella, rubia, vestida de novia y él con una camisa", describió el momento Ángel de Brito mientras pasaba en pantalla la imágen de los flamantes marido y mujer.
Qué confesó Marianela Mirra antes de la ceremonia
Horas antes de la boda entre José Alperovich y Marianela Mirra, empezó a correr con fuerza el rumor de que la exganadora de Gran Hermano no estaba embarazada, tal como se venía insinuando en distintos programas.
Durante semanas circularon versiones de todo tipo: que estaba embarazada, que se había sometido a un tratamiento, que la pareja había decidido avanzar con una inseminación. El rumor creció tanto que terminó instalándose como una “verdad” en redes y en algunos programas.
Sin embargo, Mirra decidió, de manera sorpresiva, ponerle punto final a las especulaciones. “Marianela afirma que no está embarazada y agrega que ‘nunca hubo inseminación’”, aclararon desde su entorno, dejando en claro que nada de lo que se dijo en los últimos días tenía sustento.