Triple crimen de Florencio Varela: el novio de una importante figura será el abogado de una de las imputadas

QDYTFJYSJBADPOISNQ6ZXFXIXE Roberto Castillo, el novio de Cinthia Fernández, será el nuevo abogado de Florencia Ibañez, una de las imputadas en el triple crimen de Florencio Varela.

Castillo explicó que su rol será “garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa y asegurar que el proceso respete los más altos estándares constitucionales”.

La causa pasó al fuero federal

El 11 de noviembre, el expediente por el triple crimen pasó al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, luego de que el juez de Garantías Fernando Pinos Guevara avalara la derivación al ámbito federal.

El cambio se produjo tras la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, alias “Señor J”, acusado de planificar los asesinatos. Zabaleta Cubas, de nacionalidad peruana, está detenido en la Alcaldía de la calle Cavia, imputado además por narcotráfico y señalado como líder de una organización narco.

3RE4CI7YAJDLXBTGJTNZNXXECI El posteo del nuevo abogado.

El fiscal Adrián Arribas se declaró incompetente, ya que existen pruebas de que el triple crimen está directamente vinculado a una red de narcotráfico, un delito de carácter federal.

Los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

A la fecha, la investigación tiene nueve detenidos, con roles que van desde la ejecución de los crímenes hasta la logística y el encubrimiento:

Miguel Ángel Villanueva Silva: autor material. Pareja de Celeste, vivía en la casa donde ocurrió el crimen.

Celeste Magalí González Guerrero: dueña del domicilio; facilitó el lugar y participó en la limpieza. Vendía drogas.

Víctor Sotacuro (“El Duro” / “Chato”): logística y transporte; dueño de la droga robada. Remisero.

Tony Jansen Valverde (“Pequeño J” / “Julio”): coordinador de narcomenudeo; organizó el traslado de las víctimas.

Matías Agustín Ozorio: colaboró en la preparación del lugar; cavó el pozo previo al crimen.

Milagros Florencia Ibáñez: logística y encubrimiento; viajó con Sotacuro e Idone en el Fox y formateó un celular para borrar pruebas.

Maximiliano Andrés Parra: encargado de la limpieza y manipulación de rastros.

Iara Daniela Ibarra: colaboró en la limpieza y alteración de la escena.

Ariel Jeremías Alexis Giménez: ayudó a encubrir, movió la tierra del pozo donde enterraron a las víctimas.

Los prófugos con alerta roja de Interpol

La Justicia busca a tres sospechosos clave:

Alex Roger Idone Castillo: logística y planificación; pareja de Ibáñez.

Manuel David Valverde Rodríguez: autor material junto a Villanueva; visto con guantes de látex en la escena.

David Gustavo Morales Huamani (“El Loco David”): líder operativo; habría engañado a las jóvenes con una falsa propuesta para recuperar droga robada.

brenda-del-castillo-20-morena-verdi-20-y-lara-gutierrez-15-foto-tn-M4Z46A7PRBDO7CR4M75SONDTCM Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Cómo fue el secuestro y asesinato de Brenda, Morena y Lara

Las tres jóvenes salieron de sus casas en La Matanza el 19 de septiembre, convocadas a una supuesta fiesta por la que iban a recibir 300 dólares cada una. Fueron trasladadas en una Chevrolet Tracker blanca hasta el domicilio donde finalmente fueron torturadas y asesinadas.

El 24 de septiembre, sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de una vivienda en Florencio Varela. Las autopsias confirmaron que las tres víctimas fueron golpeadas, torturadas y asesinadas.