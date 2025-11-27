El enojo del dueño del tour asaltado con la Aduana chilena: "Esas contestaciones te dan..."

Entre los objetos de valor robados, Pivato señaló que los maleantes se llevaron "documentos, celulares, dinero" y observó que ese tipo de viajes "son tours de compra donde la gente viene con efectivo".

El empresario contó que su compañía viene realizando este tipo de tour desde hace cuatro años y que, por ende, "son coches que se conocen, que tienen más que identificado".

Las críticas a las autoridades chilenas

"No es para herir susceptibilidades con los hermanos chilenos, pero lamentablemente cuando llamaron desde un teléfono con característica argentina no tuvimos respuesta. Ahora tuve que hablar con un colega chileno que es de una empresa de acá, que por suerte estaba cerca. Él tuvo que llamar a carabineros para que se acercaran", afirmó que cuando sucedió eso ya habían pasado dos horas desde el asalto al micro.

Por otro lado, cuestionó a la coordinadora de la Aduana chilena por su respuesta luego de que le comentara que había un herido entre los pasajeros: "Y bueno, No vengan más de compras", relató. Y confió, en relación a lo que consideró una "rivalidad tonta" entre los dos países que "esas contestaciones te dan impotencia, te dan bronca".

Sin embargo, elogió el accionar del Consulado argentino en Chile al que destacó porque "se puso a disposición de inmediato" y gracias a eso, dijo, "se solucionó el regreso sin la documentación, ya está todo encaminado" para el retorno de los 60 pasajeros hacia Argentina.

La investigación policial

Carabineros trabaja en la recolección de testimonios y en la búsqueda de cámaras de seguridad, tanto del micro como del área donde se produjo el ataque.

La causa quedó a cargo del fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Regional Centro Norte, quien ordenó que las primeras tareas investigativas sean realizadas por equipos especializados del Departamento OS9 y del Laboratorio de Criminalística.

Antecedentes reciente

La violencia contra turistas argentinos ya había tenido un episodio similar el año pasado. En octubre, una familia fue atacada a la salida de un shopping en Santiago durante un intento de robo de su auto. El padre recibió un disparo en el brazo derecho y fue trasladado a la Posta Central, donde confirmaron que su vida no corría peligro.

Según informó entonces el jefe policial, después del ataque “el hombre bajó del auto herido y pidió ayuda. Fue caminando hasta la avenida Alameda donde fue auxiliado en primera instancia por transeúntes. Luego fue atendido por personal de SAMU (El SAME de Chile), que lo trasladó a la Posta Central”.