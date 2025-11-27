En vivo Radio La Red
ASALTO A MÁS DE 60 PASAJEROS

El enojo del dueño del tour asaltado con la Aduana chilena: "Esas contestaciones te dan..."

Franco Pivato, dueño de la empresa “La Torre Viajes”, relató que se enteró del asalto cuando la coordinadora del tour, “llorando”, logró comunicarse para avisar que habían sido atacados “en el medio de la nada”. Además, contó la discusión que mantuvo con las autoridades chilenas.

Un ladrón disparó dos veces a centímetros de la cabeza de una empleada. 

El hecho ocurrió alrededor de las 7:15, en la ruta G-71, próxima a la ruta 5 y a pocos kilómetros de Tiltil, después de que el ómnibus de la empresa “La Torre Viajes”, proveniente de Mendoza y rumbo a Estación Central, atravesara un peaje. En ese tramo fue encerrado por cinco autos negros en los que se movilizaban los delincuentes armados y encapuchados.

Franco Pivato, el dueño de la empresa asaltada, dialogó con A24 y precisó detalles sobre el episodio del que tomó conocimiento hoy por la mañana cuando la coordinadora del viaje en estado de shock pudo comunicarse para darle aviso del robo. "Llorando me dice que los habían asaltado que estaban en el medio de la nada, que había parado un auto y le había dado un teléfono para poder hablar", relató sobre la conversación mantenida con su empleada.

Embed - GOLPE COMANDO A UN TOUR DE COMPRAS ARGENTINA EN CHILE

En el momento de la comunicación con A24, Pivato se encontraba en viaje a la zona donde quedó varado el micro después de que los delincuentes le robaran las llaves del coche a los choferes. Sobre el momento del atraco, confió: "Fueron abordados por cinco vehículos, que obligan al chofer a que detenga la marcha y se tire a la banquina. Una vez que frena el coche, se bajan estos sujetos con armas largas, le pegan a los choferes, los bajan, le sacan la llave del micro, suben al coche y ahí empieza la odisea donde le roban todo a los pasajeros". Además, precisó que los dos conductores del micro, que recibieron golpes, y un pasajero que recibió un culatazo, son quienes resultaron heridos.

Entre los objetos de valor robados, Pivato señaló que los maleantes se llevaron "documentos, celulares, dinero" y observó que ese tipo de viajes "son tours de compra donde la gente viene con efectivo".

El empresario contó que su compañía viene realizando este tipo de tour desde hace cuatro años y que, por ende, "son coches que se conocen, que tienen más que identificado".

Las críticas a las autoridades chilenas

"No es para herir susceptibilidades con los hermanos chilenos, pero lamentablemente cuando llamaron desde un teléfono con característica argentina no tuvimos respuesta. Ahora tuve que hablar con un colega chileno que es de una empresa de acá, que por suerte estaba cerca. Él tuvo que llamar a carabineros para que se acercaran", afirmó que cuando sucedió eso ya habían pasado dos horas desde el asalto al micro.

Por otro lado, cuestionó a la coordinadora de la Aduana chilena por su respuesta luego de que le comentara que había un herido entre los pasajeros: "Y bueno, No vengan más de compras", relató. Y confió, en relación a lo que consideró una "rivalidad tonta" entre los dos países que "esas contestaciones te dan impotencia, te dan bronca".

Sin embargo, elogió el accionar del Consulado argentino en Chile al que destacó porque "se puso a disposición de inmediato" y gracias a eso, dijo, "se solucionó el regreso sin la documentación, ya está todo encaminado" para el retorno de los 60 pasajeros hacia Argentina.

La investigación policial

Carabineros trabaja en la recolección de testimonios y en la búsqueda de cámaras de seguridad, tanto del micro como del área donde se produjo el ataque.

La causa quedó a cargo del fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Regional Centro Norte, quien ordenó que las primeras tareas investigativas sean realizadas por equipos especializados del Departamento OS9 y del Laboratorio de Criminalística.

Antecedentes reciente

La violencia contra turistas argentinos ya había tenido un episodio similar el año pasado. En octubre, una familia fue atacada a la salida de un shopping en Santiago durante un intento de robo de su auto. El padre recibió un disparo en el brazo derecho y fue trasladado a la Posta Central, donde confirmaron que su vida no corría peligro.

Según informó entonces el jefe policial, después del ataque “el hombre bajó del auto herido y pidió ayuda. Fue caminando hasta la avenida Alameda donde fue auxiliado en primera instancia por transeúntes. Luego fue atendido por personal de SAMU (El SAME de Chile), que lo trasladó a la Posta Central”.

