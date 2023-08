Crimen de Morena: apareció el dueño de la moto que utilizaron los delincuentes

A Eduardo le robaron la moto en la puerta de su casa el lunes por la noche, alrededor de las 21 horas. “Llamé a la comisaría y el martes a la mañana fui a hacer la denuncia correspondiente", sostuvo y sobre el hallazgo del vehículo dijo en A24: “Lo vi por la tele y la reconocí y me asusté cuando ví lo que hicieron con ella, además me asusté sobre todo para ver si me involucraban y no tengo nada que ver”.