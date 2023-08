Georgina Barbarossa habló del caso Morena y recordó el crimen del Vasco Lecuna: "Nos arruinaron la vida"

"Realmente un caso tristísimo. Yo pensé no tener vida para vivir esto, es una involución tan grande con la cultura del país, nadie se ha ocupado de nada...", comenzó su análisis la conductora.

"Pasaron más de 20 años. Fue en el 2001, Florchu, sinceramente no puedo creer. La tristeza que me provoca, ayer vi tu indignación y tu dolor. Ya ni me indigna, me da tristeza", le decía Georgina a Flor de la V.

"Veo que hay tres generaciones de chicos diezmados por las drogas, que no tienen la cultura del trabajo y nadie se ocupó de ellos. Los políticos no hacen nada. No estoy hablando de ningún partido político", continuó.

Y remarcó: "El sistema judicial es un desastre, la gente sabe que entran por un lado y salen por el otro. Las leyes están perimidas, son de la época de la dictadura. Se ha modificado un poco con el caso Blumberg. Hay que modificar el Código Procesal Penal, y a los jueces no les importa... viven un mundo aparte".

"Un caso tristísimo. Esa nenita (Morena) que iba al colegio, que quería estudiar abogacía. Ya ni siquiera pueden ir al colegio tranquilos. ¿A vos te parece? Las madres tienen miedo de llevar a los chicos al colegio. Nadie garantiza nada porque no les importa. Ayer todos se borraron, dijeron 'no, mejor vamos a guardar...', claro, porque es un papelón", fundamentó Barbarossa.

Y recordó el triste episodio donde fue asesinado su marido: "Acá en Palermo, con Vasco habíamos salido porque habían matado a un chico que vendía cosas de computación y cibernética. Salimos todos los vecinos y nos reunimos en el garage en frente de mi casa, en calle Costa Rica. Y a los pocos días estaba yo pidiendo por Vasco. No lo puedo creer, que aún hoy continue esto sin que a nadie le importe nada".

"A nosotros nos arruinaron la vida. Los largaron antes de tiempo por buena conducta (a los autores del crimen del Vasco), no quiero hablar del tema porque me amargo", se sinceró la conductora.

Y cerró contundente: "Señores hagan algo con la gente pero ustedes saben dónde están. Modifiquen las leyes, eso es fundamental, tienen que trabajar para nosotros que les pagamos el sueldo y aplicar las leyes. Yo pedía educación para un chico de 14 años pero ahora lamentablemente pido cárcel".

La indignación y pedido de Justicia de la China Suárez por el crimen de Morena

Desde las redes sociales, completamente conmovida por el brutal caso de inseguridad en Lanús que terminó con el crimen de Morena Domínguez, la China Suárez compartió una historia en Instagram pidiendo Justicia por Morena.

“¿Cuánto más van a esperar? ¿Cuántas familias más van a tener que pasar por esto? Justicia por Morena”, expresó la actriz y cantante con imágenes de la marcha de los vecinos de Lanús exigiendo Justicia y más seguridad en la zona.