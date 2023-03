Crimen en Palermo: identificaron el auto que usaron los asesinos del joven venezolano

robo palermo.jpg

La reconstrucción del fiscal Retes cuenta con la información que arrojaron las cámaras de seguridad y, sobre todo, lo que contó Thomas, el amigo de Juan Francisco que estaba con él al momento del crimen y que vivió toda la secuencia que se produjo a centímetros suyo. Además, fue el encargado de contarle a la familia lo que había sucedido.

La hipótesis principal apunta a que todo ocurrió en medio de un intento del robo del celular. De hecho, es lo que confirma el amigo de la víctima, que presenció el hecho. “Estábamos conversando a eso de las 2 de la mañana. Fran recién había llegado de trabajar. Nos sentamos a tomar una cerveza y llegó un sujeto que se nos acercó por detrás. Me dice que le entregue el teléfono. Me preguntó si me quería morir y me ordenó que me eche por atrás. Después se olvidó de mí y lo encaró a Fran”, relató el testigo en diálogo con la agencia Télam.

Cómo fue el asesinato de Juan, el joven venezolano asesinado en Palermo

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cerca de las 2.15 AM, cuando la víctima, identificada por los voceros como Juan Francisco Fernández Acosta, se encontraba junto a un amigo frente a una vivienda ubicada en la calle Aráoz al 1400 del citado barrio de la ciudad de Buenos Aires.

Según explicaron las fuentes a la agencia Télam, mientras se encontraban charlando, ambos hombres de nacionalidad venezolana fueron abordados por un delincuente armado que los amenazó.

Crimen en Palermo: identificaron el auto que usaron los asesinos para fugarse tras asesinar al joven venezolano.

"Dame el celular, ¿o querés morir?", les dijo el ladrón, tras lo cual forcejeó con la víctima, quien recibió un impacto de bala en la cabeza.

Tras ello, el delincuente se dio a la fuga con el celular robado, mientras que Fernández Acosta fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde ingresó "en un estado muy grave y con un pronóstico desfavorable", indicaron fuentes hospitalarias.