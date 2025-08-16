Robo en San Isidro: cinco detenidos tras una persecución de película. 

La investigación quedó a cargo de la UFI N°1 de San Isidro y de la UFI de Menores, con cargos por robo agravado por efracción, encubrimiento agravado y resistencia a la autoridad. La fiscal a cargo es Cecilia Chaieb.
El quinto sospechoso: fuga en colectivo y captura
Las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) revelaron que un quinto sospechoso escapaba corriendo hacia un colectivo de línea. Rápidamente, un móvil policial lo interceptó.
Se trataba de otro joven de 16 años con pedido de captura vigente, prófugo de un instituto de menores. Además, estaba señalado por evasión de dinero y múltiples robos en la zona.
El vehículo usado en el robo también presentó irregularidades. Aunque circulaba con una patente en regla, se descubrió que correspondía a otro dominio con pedido de secuestro por robo automotor emitido por la UFI 7 de Moreno desde el 30 de julio de 2025.
G5F2FHWS4ZGQJNAMZHL2SOXAK4
El grupo utilizó un Chevrolet Agile con patente adulterada, detectado por cámaras de seguridad, para huir del lugar del robo.
El extenso prontuario de un menor de 16 años
Uno de los adolescentes involucrados, de 16 años, acumula un prontuario impactante para su edad. Según registros policiales, participó en al menos siete hechos delictivos en 2025 y fue detenido cinco veces, aunque logró escapar en varias ocasiones de institutos de menores.
Su historial incluye robos agravados, allanamientos, enfrentamientos armados y hasta un episodio vinculado a un homicidio en Beccar. En febrero, la Policía lo identificó como partícipe de un tiroteo en el que murió un hombre y se secuestró una pistola Bersa.
Otros hechos en los que fue señalado:
- 25 de febrero: detenido en un allanamiento en el Barrio Hípico por robo en banda.
- 18 de mayo: arrestado en Tigre tras un robo en una finca junto a otros cuatro jóvenes.
- 30 de junio: capturado intentando ingresar a una vivienda, con pedido de captura activo por robo triplemente agravado.
- 20 de julio: denunciado en el robo de perfumes y monedas de oro de colección.
- 3 de agosto: registrado en cámaras durante el robo de 400 dólares y una consola de videojuegos.