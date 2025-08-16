En vivo Radio La Red
Robo en San Isidro: cinco detenidos tras una persecución de película

Cuatro de los delincuentes eran menores, incluido un niño de 11 años. Uno de los adolescentes participó en un homicidio y otros seis robos en el último año.

Un robo en San Isidro sorprendió a los vecinos por la violencia de la secuencia, pero sobre todo por la edad de los acusados. Cinco sospechosos fueron detenidos en las últimas horas, entre ellos un niño de 11 años, un adolescente de 14 y dos jóvenes de 16. El quinto integrante del grupo, de 25 años, tenía antecedentes.

El episodio comenzó cuando un vecino alertó sobre un Chevrolet Agile color bordo que salía a toda velocidad de una vivienda desvalijada. Una cámara lectora de patentes detectó el vehículo en la intersección de avenida Rolón y Jacinto Díaz, lo que permitió iniciar la persecución.

Las imágenes muestran cómo los acusados intentaron escapar maniobrando entre autos. La fuga terminó cuando chocaron de frente contra otro vehículo al intentar esquivar un patrullero.

Dentro del Chevrolet Agile la Policía encontró joyas, celulares, parlantes, joysticks y otros dispositivos electrónicos, presuntamente robados de la vivienda. En ese momento, fueron detenidos cuatro de los ocupantes: el chico de 11 años, el adolescente de 14, una joven de 16 y el mayor de 25.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°1 de San Isidro y de la UFI de Menores, con cargos por robo agravado por efracción, encubrimiento agravado y resistencia a la autoridad. La fiscal a cargo es Cecilia Chaieb.

El quinto sospechoso: fuga en colectivo y captura

Las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) revelaron que un quinto sospechoso escapaba corriendo hacia un colectivo de línea. Rápidamente, un móvil policial lo interceptó.

Se trataba de otro joven de 16 años con pedido de captura vigente, prófugo de un instituto de menores. Además, estaba señalado por evasión de dinero y múltiples robos en la zona.

El vehículo usado en el robo también presentó irregularidades. Aunque circulaba con una patente en regla, se descubrió que correspondía a otro dominio con pedido de secuestro por robo automotor emitido por la UFI 7 de Moreno desde el 30 de julio de 2025.

El grupo utilizó un Chevrolet Agile con patente adulterada, detectado por cámaras de seguridad, para huir del lugar del robo.

El extenso prontuario de un menor de 16 años

Uno de los adolescentes involucrados, de 16 años, acumula un prontuario impactante para su edad. Según registros policiales, participó en al menos siete hechos delictivos en 2025 y fue detenido cinco veces, aunque logró escapar en varias ocasiones de institutos de menores.

Su historial incluye robos agravados, allanamientos, enfrentamientos armados y hasta un episodio vinculado a un homicidio en Beccar. En febrero, la Policía lo identificó como partícipe de un tiroteo en el que murió un hombre y se secuestró una pistola Bersa.

Otros hechos en los que fue señalado:

  • 25 de febrero: detenido en un allanamiento en el Barrio Hípico por robo en banda.
  • 18 de mayo: arrestado en Tigre tras un robo en una finca junto a otros cuatro jóvenes.
  • 30 de junio: capturado intentando ingresar a una vivienda, con pedido de captura activo por robo triplemente agravado.
  • 20 de julio: denunciado en el robo de perfumes y monedas de oro de colección.
  • 3 de agosto: registrado en cámaras durante el robo de 400 dólares y una consola de videojuegos.

