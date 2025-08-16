Robo en San Isidro: cinco detenidos tras una persecución de película. 

Embed

La investigación quedó a cargo de la UFI N°1 de San Isidro y de la UFI de Menores, con cargos por robo agravado por efracción, encubrimiento agravado y resistencia a la autoridad. La fiscal a cargo es Cecilia Chaieb.

El quinto sospechoso: fuga en colectivo y captura

Las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) revelaron que un quinto sospechoso escapaba corriendo hacia un colectivo de línea. Rápidamente, un móvil policial lo interceptó.

Se trataba de otro joven de 16 años con pedido de captura vigente, prófugo de un instituto de menores. Además, estaba señalado por evasión de dinero y múltiples robos en la zona.

El vehículo usado en el robo también presentó irregularidades. Aunque circulaba con una patente en regla, se descubrió que correspondía a otro dominio con pedido de secuestro por robo automotor emitido por la UFI 7 de Moreno desde el 30 de julio de 2025.

El grupo utilizó un Chevrolet Agile con patente adulterada, detectado por cámaras de seguridad, para huir del lugar del robo.

El extenso prontuario de un menor de 16 años

Uno de los adolescentes involucrados, de 16 años, acumula un prontuario impactante para su edad. Según registros policiales, participó en al menos siete hechos delictivos en 2025 y fue detenido cinco veces, aunque logró escapar en varias ocasiones de institutos de menores.

Su historial incluye robos agravados, allanamientos, enfrentamientos armados y hasta un episodio vinculado a un homicidio en Beccar. En febrero, la Policía lo identificó como partícipe de un tiroteo en el que murió un hombre y se secuestró una pistola Bersa.

Otros hechos en los que fue señalado: