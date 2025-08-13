A24.com

INSEGURIDAD

Violento robo a la hermana de Yanina Latorre: "La arrastraron una cuadra..."

La conductora contó el difícil momento que atravesó la personal trainer al ser asaltada por dos delincuentes en pleno barrio de Belgrano. Aquí, el tremendo relato de Yanina Latorre sobre el robo a su hermana Maite.

13 ago 2025, 11:20
Después de las tres semanas de sus vacaciones invernales lejos de las cámaras y los chimentos, esta semana Yanina Latorre regresó a sus programas tanto de radio como de televisión. Así, en medio de los muchos temas que repasó en su ciclo de El Observador, la cierto es que no todas fueron noticias.

Ocurre que en pleno aire la esposa de Diego Latorre relató detalladamente el violento episodio que vivió su hermana, Maite Arruza, durante el fin de semana cuando fue víctima de un violentísimo robo a plena luz del día y en el corazón de Belgrano.

El sábado la asaltaron. Ella vive en Belgrano, fue al mediodía a hacer las compras al supermercado y cuando salió, tenía la cartera cruzada, y dos chicos en moto se la quisieron arrancar, comenzó describiendo la también angelita. Al tiempo que agregó: “Como no le salía, la arrastraron una cuadra de los pelos. Tiene todo el cuerpo lastimado por el pavimento. Una angustia…”, confió sobre los daños físicos que sufrió su hermana en su intento por defender sus pertenencias.

En tanto, especificó que "le robaron todo". Fue allí cuando explicó que su hermana "es personal trainer y justo había cobrado ese día toda la semana. Es de lo que vive y ahorra. También le sacaron el celular, pero ya se lo repuse". Asimismo, la conductora de SQP (América TV) contó de qué manera logró socorrer a Maite: “Yo estaba justo subiéndome al avión y le dije que se quedara tranquila, que la iba a ayudar”.

“Le dije 'Maite tranquila que yo llego el lunes, tengo un teléfono nuevo, te doy la plata que te robaron... Porque a mi hermana, como a la gente que labura, si le roban el sueldo y tenés que vivir, se le hace difícil’. Le dije que lo bueno es que era solo plata, la cartera… Lo único es que no se acordaba de las claves, le dije que vaya a la compañía telefónica y que la ayuden”, relató entre resignada e indignada ante semejante episodio de inseguridad.

Por último, Yanina concluyó triste: "Estaba toda golpeada y lastimada, pobre. Eran las 12 del mediodía y nadie la ayudó, la gente no se mete porque le da miedo y no saben si están armados“.

yanina-latorre-su-hermana-maite-arruza-y-su mamá Dora

Polémica teoría de Yanina Latorre sobre la China Suárez y Mauro Icardi que generó revuelo

Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió con una hipótesis sobre la actividad en redes sociales que involucra a la China Suárez y Mauro Icardi, y que generó revuelo en el estudio.

“Estoy convencida de que alguna de las partes contrata trolls para Twitter. No puede ser la cantidad de ataques que recibe Wanda todos los días, y encima son todos iguales: dicen lo mismo y tienen pocos seguidores”, afirmó la conductora, insinuando que podría haber una campaña organizada.

Majo Martino respaldó su observación al señalar que “son cuentas rarísimas”, mientras que Latorre fue más directa: “¿Icardi contrata trolls a la China?”. Fede Popgold aportó su visión: “No sería una rareza”.

Luego, el programa emitió un informe que recopilaba mensajes negativos contra Benjamín Vicuña, expareja de Suárez y padre de Magnolia y Amancio. Entre las críticas podían leerse: “Qué vergüenza me dio el video de Vicuña, cómo vas a ser tan teatrero”, “Vicuña llevó a los hijos de la China al cumpleaños de la hija de Pampita y Magnolia seguía con la misma ropa” y “Ridículo”.

También se mostraron tuits dirigidos a Wanda Nara, conductora de Bake Off Famosos, con frases como: “Más resentida no se consigue, da lástima”, “Me parece desagradable” y “La mina está enferma”.

Cerrando el debate, Latorre profundizó su postura: “Nunca vi tanto fanatismo ni por un lado ni por el otro. Qué le pasa a la gente que se preocupa tanto por analizar un video de Vicuña. Para mí es mucho”.

Popgold coincidió, agregando que “estos tuits tienen un sobreanálisis que, al menos, demuestra que hay información extra que no tendría alguien que solo consume redes sociales”.

yanina latorre,china suarez y mauro icardi

     

 

