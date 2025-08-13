Violento robo a la hermana de Yanina Latorre: "La arrastraron una cuadra..."

“Le dije 'Maite tranquila que yo llego el lunes, tengo un teléfono nuevo, te doy la plata que te robaron... Porque a mi hermana, como a la gente que labura, si le roban el sueldo y tenés que vivir, se le hace difícil’. Le dije que lo bueno es que era solo plata, la cartera… Lo único es que no se acordaba de las claves, le dije que vaya a la compañía telefónica y que la ayuden”, relató entre resignada e indignada ante semejante episodio de inseguridad.

Por último, Yanina concluyó triste: "Estaba toda golpeada y lastimada, pobre. Eran las 12 del mediodía y nadie la ayudó, la gente no se mete porque le da miedo y no saben si están armados“.

yanina-latorre-su-hermana-maite-arruza-y-su mamá Dora

Polémica teoría de Yanina Latorre sobre la China Suárez y Mauro Icardi que generó revuelo

Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió con una hipótesis sobre la actividad en redes sociales que involucra a la China Suárez y Mauro Icardi, y que generó revuelo en el estudio.

“Estoy convencida de que alguna de las partes contrata trolls para Twitter. No puede ser la cantidad de ataques que recibe Wanda todos los días, y encima son todos iguales: dicen lo mismo y tienen pocos seguidores”, afirmó la conductora, insinuando que podría haber una campaña organizada.

Majo Martino respaldó su observación al señalar que “son cuentas rarísimas”, mientras que Latorre fue más directa: “¿Icardi contrata trolls a la China?”. Fede Popgold aportó su visión: “No sería una rareza”.

Embed

Luego, el programa emitió un informe que recopilaba mensajes negativos contra Benjamín Vicuña, expareja de Suárez y padre de Magnolia y Amancio. Entre las críticas podían leerse: “Qué vergüenza me dio el video de Vicuña, cómo vas a ser tan teatrero”, “Vicuña llevó a los hijos de la China al cumpleaños de la hija de Pampita y Magnolia seguía con la misma ropa” y “Ridículo”.

También se mostraron tuits dirigidos a Wanda Nara, conductora de Bake Off Famosos, con frases como: “Más resentida no se consigue, da lástima”, “Me parece desagradable” y “La mina está enferma”.

Cerrando el debate, Latorre profundizó su postura: “Nunca vi tanto fanatismo ni por un lado ni por el otro. Qué le pasa a la gente que se preocupa tanto por analizar un video de Vicuña. Para mí es mucho”.

Popgold coincidió, agregando que “estos tuits tienen un sobreanálisis que, al menos, demuestra que hay información extra que no tendría alguien que solo consume redes sociales”.