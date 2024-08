Declara Catalina por el caso Loan: las principales sospechas que envuelven a la abuela

Según José Peña, padre de Loan, este conflicto ha generado tensiones significativas, especialmente con su hermana Laudelina y su pareja, Antonio Benítez.

"Ellos son envidiosos, siempre quieren todo. Yo agacho la cabeza y me voy, y ellos quedan enojados cuando yo no les digo nada", declaró esta semana José Peña ante la jueza sobre el tema. Se cree que Catalina habría puesto los terrenos a nombre de otra persona para no ahondar el conflicto entre los hijos.

Llamadas borradas de la abuela Catalina: la versión del papá de Loan que genera suspicacia La abuela Catalina dará explicaciones sobre el caso Loan. Foto: archivo.

Las sospechas sobre Catalina no terminan ahí. Recientemente, se descubrieron más de 30 llamadas borradas de su teléfono celular, lo que incrementó las dudas sobre su posible implicación. Sin embargo, la anciana atribuyó la responsabilidad a su hija Laudelina. Aseguró que ella no utilizó el teléfono y que las llamadas fueron eliminadas para liberar espacio en el dispositivo. "Se llena la memoria y no entran las llamadas", explicó.

En otra declaración reciente, Catalina también reveló que fue presionada para mentir sobre el destino de Loan. Según su relato, tres agentes policiales le habrían sugerido que dijera que el niño había muerto en un accidente, una versión que inicialmente sostuvo su hija Laudelina y que luego fue desmentida. Sobre todos estos puntos deberá declarar ante la Justicia.

Cómo sigue la búsqueda de Loan en Corrientes

Por otro lado, la investigación también se enfocó en los movimientos bancarios de los hermanos de Loan, José y Mariano Peña, quienes recibieron transferencias millonarias en sus cuentas de Mercado Pago.

Mariano, en declaraciones al programa Hora de Cierre por Splendid AM990, aseguró que "la plata se usó para la causa" y que no tiene inconvenientes en que revisen su billetera virtual. "La cifra que recibimos fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo, se usó para la causa de Loan", afirmó, reiterando su disposición a colaborar con la justicia.