Declaró el padre de Ciro y Luciano Pertossi: "Mis hijos no son asesinos, son vagos"

“Después de 25 años de trabajo, me han pedido que me desligara. Había empezado de chico en una automotriz internacional, Toyota Argentina, ahí crecí, me han capacitado, uno lo que hace es trabajar, trabajar, trabajar, para un mejor pasar. Ahora no consigo trabajo, el sostén de la familia es mi esposa. Tengo un emprendimiento. He recibido amenazas, están hechas las denuncias pero no importa: mientras sean por teléfono no pasa nada”, dijo.

En ese sentido, agregó “esto que paso fue tremendo. Me echaron del trabajo porque era muy mediático el caso”.

Los Pertossi Télam.jpg Los Pertossi: Lucas, Ciro y Luciano. (Foto: Télam)

“Uno cree que las cosas están encaminadas en la vida y llega esto, y no sé qué pensar. Mis hijos no son asesinos, son chicos, son adolescentes, son vagos pero no puedo creer de lo se los está acusando”, dijo Mauro Pertossi frente al Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores, al declarar como testigo.

Ante las preguntas del abogado defensor Hugo Tomei, contó cuales eran las ocupaciones de sus hijos. “Luciano había terminado el secundario. Ciro había empezado el CBC para la carrera de Arquitectura. No nos alcanzaba el dinero para ayudarlos para irse de vacaciones y, entonces, hicieron changuitas”, indicó entre lagrimas.

La madre de unos de los rugbiers le respondió a Fernando Burlando: "No soy ninguna p..."

María Alejandra Guillén, madre de Enzo Comelli, uno de los ocho acusados, declaró: " Quiero aclararle al señor Burlando que no soy ninguna puta, fue tremendo escuchar esa palabra para mi familia y para mí". De ese modo, buscó responderle al abogado de la querella tras afirmar que si los rugbiers se reían durante la audiencia de lo que estaba pasando eran unos "hijos de puta".

"Mi familia está devastada en este momento. Nos cambió la vida a todos. Es una agonía constante. Acoso, llamadas...", agregó.

Asimismo, declaró “Enzo hacía deportes, tenía que rendir materias del secundario y trabajaba en un boliche en la parte de la caja. Con eso se pagó las vacaciones porque yo ese año me había quedado sin trabajo. Fue con sus amigos, a la mayoría los conozco. El año anterior había ido también”, afirmó.