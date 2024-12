Dejó a su novia en coma hace un año, está libre y de fiesta: la familia pide justicia

Y señaló que actualmente Tatiana Belén "está consciente, nos reconoce pero no se acuerda de las cosas, tiene bloqueados los últimos cuatro años, no se acuerda de su agresor. Sabe que tuvo un accidente porque es lo que le dijimos nosotros".

Las cámaras de seguridad grabaron el hecho

Por suerte, hay suficientes grabaciones de cámaras de seguridad como para entender qué sucedió esa noche. Lucas Feijoo le dijo a la Policía que estaba viajando junto a su novia en su camioneta Ford Ranger luego de acudir a una fiesta, pero que comenzaron a discutir en el trayecto hacia su domicilio y le pidió que se bajara de su vehículo.

El joven de 27 años continuó con su marcha, según se puede ver en las grabaciones, pero él aseguró que se detuvo y dio marcha atrás la camioneta tras notar que su novia había olvidado su cartera.

En las imágenes se ve a la camioneta estacionada. La víctima baja y, cuando quiere volver a subir, no llega a abrir la puerta. Incluso, lo intenta varias veces, pero el conductor arranca a toda velocidad y la arrastra por varios metros hasta que cae entre un auto y contenedor de basura.

La familia de Tatiana Belén Ruiz pide que actúe la Justicia

"Ellos tenían una relación medio tóxica, ella trabajaba conmigo y cuando él la dejaba con la camioneta ella tenía un mal semblante, le preguntabas 'qué pasa' y te decía 'no te metas'", recordó el padre y lamentó que "por alguna razón no quisieron cortar".

Además, detalló que la noche del incicente, "los papas de Luca le festejaron los 30 a Tatiana, fuimos con mi señora, nos fuimos antes nosotros y eso fue después porque querían seguir la fiesta en otro lado. Ella no quería ir y él la obligó".

"Hace un año ella no come, no sale, mientras él está de fiesta en la casa", denunció y expresó: "Pido justicia rápida, no puede demorar un año esto, ves las camaras y te das cuenta quién tiene la culpa".