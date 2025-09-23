VIDEO: el impresionante choque múltiple en la General Paz en el que un micro impactó contra 9 autos

Un motoquero que se salvó de milagro

En las imágenes también se ve la desesperada maniobra de un motociclista que, por apenas centímetros, logró esquivar la embestida del micro y salvar su vida. El rodado de dos ruedas circulaba al lado de los autos cuando comenzó el impacto en cadena.

El conductor alcanzó a frenar y desviarse justo antes de ser alcanzado, una maniobra que fue calificada como “reflejo milagroso” por los testigos.

El saldo del accidente

El SAME acudió rápidamente al lugar y asistió a varias personas. Un hombre de 50 años, conductor de un Volkswagen Bora, sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

Otros automovilistas resultaron con lesiones menores y fueron asistidos en el lugar.

El micro y la hipótesis de la falla mecánica

Según las primeras pericias, el micro circulaba sin pasajeros y todo indica que se habría quedado sin frenos. Esa falla mecánica es la hipótesis principal que maneja la investigación, aunque no se descarta una posible distracción del chofer.

Los testigos aseguraron que el conductor intentó maniobrar para frenar contra el guardarraíl, pero el peso y la velocidad del vehículo hicieron imposible detenerlo.

“Fue una escena desesperante, el colectivo venía directo contra los autos parados. Se escuchó un estruendo enorme”, relató un automovilista que presenció el hecho.

Caos en el tránsito

El accidente obligó a cortar dos carriles de la General Paz en la zona del siniestro, lo que provocó un embotellamiento que se extendió por varios kilómetros en horario pico.

Las grúas trabajaron durante horas para remover los autos dañados y liberar la calzada, mientras la Policía de la Ciudad ordenaba el tránsito y desviaba vehículos hacia calles alternativas.

Los minutos posteriores al choque

Tras la colisión, se vivieron momentos de tensión en el lugar. Varios conductores descendieron de sus autos en estado de shock. Algunos lloraban, otros gritaban buscando a sus acompañantes. “Sentí que me moría. De repente vi el micro encima mío y no pude reaccionar. Solo agradezco estar viva”, contó una mujer que viajaba en uno de los autos alcanzados por el choque en cadena.

Los equipos de emergencia trabajaron con rapidez para asistir a los heridos y tranquilizar a los presentes. Bomberos de la Ciudad se sumaron al operativo para verificar que no hubiera riesgo de incendio en los vehículos dañados.

Investigación judicial

La causa quedó a cargo de la fiscalía de la Ciudad, que inició actuaciones por lesiones culposas y daño agravado. Se ordenaron peritajes mecánicos sobre el micro para determinar si efectivamente sufrió una falla en el sistema de frenos.

El chofer quedó demorado para prestar declaración y someterse a estudios de alcoholemia y toxicología, como marca el protocolo.