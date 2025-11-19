Desesperación: quién es el chico de 17 años que desapareció en Chile y buscan intensamente

La familia, oriunda de San Juan pero nacionalizada chilena desde hace años, había recibido días atrás la visita de dos sobrinos argentinos. Como plan de bienvenida, los jóvenes decidieron ir a la costa a refrescarse sin imaginarse la tragedia que vendría minutos después.

busuqueda Cuatro jóvenes argentinos fueron rescatados por un albañil que pasaba por el lugar.

Los medios locales señalan que la playa Cuatro Esquinas suele ser escenario de incidentes por la combinación de corrientes cruzadas y fuerte oleaje, lo que la convierte en un punto crítico para bañistas inexpertos o desprevenidos.

Francisco Boldo, el trabajador que rescató a cuatro de los chicos, relató al sitio Meganoticias cómo se lanzó al mar al escuchar los gritos desesperados: “Me saqué la ropa, andaba con short y me fui a salvarlo. Avanzo unos 10 metros y veo al primer niño, de unos 15 años, tragando agua. Lo sostuve, lo calmé, lo llevé hasta donde hacía pie y le dije: ‘Andá para afuera, voy por tus hermanos’”.

El hombre agregó que los marinos, al llegar, ayudaron a retirar a los jóvenes, aunque el operativo fue dificultoso debido al violento oleaje: “Los arrastraron como 15 metros con una boya que casi los ahogaba de nuevo”.

Así fue el dramático rescate de un grupo de argentinos en el mar de Chile