"Estaba...": el estremecedor relato de la mamá de Nazareno, el joven asesinado por una bicicleta
Nazareno Isern fue asesinado de un tiro mientras paseaba con su amiga por la colectora de la Autopista Ricchieri. La Justicia busca determinar quiénes fueron los autores del crimen.
El estremecedor relato de la mamá de Nazareno, el joven al que asesinaron para robarle la bicicleta
Nazareno Isern tenía 21 años y una vida llena de proyectos cuando, en cuestión de segundos, todo quedó truncado. El joven fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un intento de robo en la colectora de la Autopista Ricchieri, a la altura del kilómetro 8, mientras regresaba de pasear en bicicleta con una amiga.
Según la investigación, dos delincuentes los interceptaron con el objetivo de robarles, pero terminaron escapando sin llevarse absolutamente nada.
En medio del dolor, Edith, la mamá de Nazareno rompió el silencio y habló con A24: “De un paseo normal me lo mataron. Para robarle una bicicleta. Y al final no se la robaron tampoco. Porque cuando yo lo fui a ver, estaba muerto arriba de la bicicleta y con su teléfono celular en su bolsillo".
“Ellos salían casi todas las tardes a andar en bicicleta. Es normal. Lo mataron y no le robaron nada. Solo lo mataron”, remarcó. Acto seguido, resaltó la cooperación de la Policía mientras se busca determinar quiénes fueron los autores del crimen.
“A ninguno de los dos le robaron nada. Lo mataron a mi hijo. No sé, porque era grandote y quizás no podían con él”, agregó la mujer. “Tenía un montón de proyectos. Quería ser locutor. Por eso quiero que el asesino pague. Me quitó a mi hijo, pero tiene que estar preso”, manifestó.
El trágico antecedente familiar que Nazareno Isern sufrió antes de ser asesinado
En el aire de “Alguien tiene que Decirlo”, Eduardo Feinmann dialogó con la mamá de la víctima fatal, quien reveló, a su vez, que su familia ya había sufrido otro violento hecho de inseguridad meses atrás.
“El 23 de enero de este año, a los abuelos entraron acá, que quedan unas cuadras en la casa. Habían entrado, los molieron a golpes, y Nazareno justo había dado una nota hablando por los abuelos en esa oportunidad”, contó la mujer en Radio Mitre. Y agregó: “A la abuela casi la electrocutan”.
Cómo fue el asalto y el asesinato de Nazareno Isern en la Ricchieri
De acuerdo con las primeras averiguaciones, Nazareno y su mejor amiga habían recorrido la zona de árboles y caminaban de regreso cuando dos hombres armados los sorprendieron con la intención de robarles la bicicleta.
En medio del asalto, el joven intentó evitar que se la sacaran y, en ese momento, uno de los atacantes le disparó. Después del tiro, ambos ladrones escaparon por las calles que rodean la autopista. Las pericias determinaron que la bala impactó directamente en la cabeza del chico.
La amiga, también de 21 años, declaró que los agresores parecían tener una edad cercana a la de ellos, o incluso ser menores de 30 años. La causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo y quedó a cargo del fiscal Fernando Semisa.