"Estaba...": el estremecedor relato de la mamá de Nazareno, el joven asesinado por una bicicleta

“A ninguno de los dos le robaron nada. Lo mataron a mi hijo. No sé, porque era grandote y quizás no podían con él”, agregó la mujer. “Tenía un montón de proyectos. Quería ser locutor. Por eso quiero que el asesino pague. Me quitó a mi hijo, pero tiene que estar preso”, manifestó.

Nazareno Tobías Isern

El trágico antecedente familiar que Nazareno Isern sufrió antes de ser asesinado

En el aire de “Alguien tiene que Decirlo”, Eduardo Feinmann dialogó con la mamá de la víctima fatal, quien reveló, a su vez, que su familia ya había sufrido otro violento hecho de inseguridad meses atrás.

“El 23 de enero de este año, a los abuelos entraron acá, que quedan unas cuadras en la casa. Habían entrado, los molieron a golpes, y Nazareno justo había dado una nota hablando por los abuelos en esa oportunidad”, contó la mujer en Radio Mitre. Y agregó: “A la abuela casi la electrocutan”.

Cómo fue el asalto y el asesinato de Nazareno Isern en la Ricchieri

De acuerdo con las primeras averiguaciones, Nazareno y su mejor amiga habían recorrido la zona de árboles y caminaban de regreso cuando dos hombres armados los sorprendieron con la intención de robarles la bicicleta.

En medio del asalto, el joven intentó evitar que se la sacaran y, en ese momento, uno de los atacantes le disparó. Después del tiro, ambos ladrones escaparon por las calles que rodean la autopista. Las pericias determinaron que la bala impactó directamente en la cabeza del chico.

La amiga, también de 21 años, declaró que los agresores parecían tener una edad cercana a la de ellos, o incluso ser menores de 30 años. La causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo y quedó a cargo del fiscal Fernando Semisa.