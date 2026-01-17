La tierna sorpresa de Martín Pepa a Pampita por su cumpleaños número 48
Pampita celebra sus 48 años y, entre los numerosos saludos y dedicatorias que recibió a lo largo del día, se destacó el de Martín Pepa, su pareja.
Pampita vive un día muy especial: este 17 de enero celebra sus 48 años y las muestras de cariño no tardaron en multiplicarse. Entre los saludos más significativos para ella estuvo el de su pareja, Martín Pepa, quien le dedicó un breve mensaje con una tierna foto que resume un poco lo que siente por ella.
“Feliz cumple, reina”, fue la frase en color violeta acompañada por varios corazones que eligió el polista. En la postal, se la ve a la modelo con su sonrisa radiante, tan característica, y los ojos achinados por la alegría. Con un blazer fucsia, sostiene una rosa entre sus manos, en una pose que parece capturar el instante justo en el que se dispone a olerla.
Ardohain se encuentra por estos días en Punta del Este, donde combina descanso y trabajo, enfocada en sus compromisos profesionales con distintas marcas. Mientras tanto, aprovecha el verano esteño para disfrutar con su entorno más cercano.
Por qué se enojó el Kun Agüero con Pampita
Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) que Pampita habría quedado envuelta en una situación conflictiva con el Kun Agüero mientras disfruta de su estadía en la exclusiva zona de José Ignacio, en Uruguay.
Según relató el panelista de Ángel de Brito, el episodio se habría originado por el uso de pirotecnia de estruendo en el lugar donde se encuentra instalada la modelo. “Ella estaba con los petardos que no paraba, técnicamente no se podía ”, aseguró Ochoa, recordando que en ese país rige la Ley 20.246, que prohíbe la utilización y comercialización de artefactos que superen los 110 decibeles.
De acuerdo a la información aportada en el programa, la situación habría generado un fuerte malestar en el entorno cercano. Siempre según el relato del angelito, el exfutbolista, quien estaría vacacionando en una propiedad lindera a la de la modelo y su familia, se habría visto directamente afectado por los estruendos. El ruido habría provocado la reacción de su pareja y de los invitados, preocupados especialmente por los animales y por las personas que podrían verse perjudicadas por semejante situación.
En ese marco, Ochoa detalló cómo se desencadenó el cruce: “La novia del Kun y la amiga le empezaron a quemar el bocho a él para que le diga a Pampita que pare ”. Finalmente, Agüero se habría acercado a pedirle a la modelo que cesaran con los petardos, aunque el pedido no habría tenido el efecto esperado.
“Ella no le dio bola y, a manera de perdón, se apersonó Martín Pepa a la casa de él con un pan dulce y un champagne”, concluyó el periodista, al relatar cómo se habría descomprimido la tensión entre ambas partes durante los primeros minutos de este 2026. Un episodio que volvió a poner a Pampita en el centro de la polémica en el este uruguayo, recordando viejos escándalos del pasado.