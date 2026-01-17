La tierna sorpresa de Martín Pepa a Pampita por su cumpleaños número 48

Según relató el panelista de Ángel de Brito, el episodio se habría originado por el uso de pirotecnia de estruendo en el lugar donde se encuentra instalada la modelo. “Ella estaba con los petardos que no paraba, técnicamente no se podía ”, aseguró Ochoa, recordando que en ese país rige la Ley 20.246, que prohíbe la utilización y comercialización de artefactos que superen los 110 decibeles.

De acuerdo a la información aportada en el programa, la situación habría generado un fuerte malestar en el entorno cercano. Siempre según el relato del angelito, el exfutbolista, quien estaría vacacionando en una propiedad lindera a la de la modelo y su familia, se habría visto directamente afectado por los estruendos. El ruido habría provocado la reacción de su pareja y de los invitados, preocupados especialmente por los animales y por las personas que podrían verse perjudicadas por semejante situación.

En ese marco, Ochoa detalló cómo se desencadenó el cruce: “La novia del Kun y la amiga le empezaron a quemar el bocho a él para que le diga a Pampita que pare ”. Finalmente, Agüero se habría acercado a pedirle a la modelo que cesaran con los petardos, aunque el pedido no habría tenido el efecto esperado.

“Ella no le dio bola y, a manera de perdón, se apersonó Martín Pepa a la casa de él con un pan dulce y un champagne”, concluyó el periodista, al relatar cómo se habría descomprimido la tensión entre ambas partes durante los primeros minutos de este 2026. Un episodio que volvió a poner a Pampita en el centro de la polémica en el este uruguayo, recordando viejos escándalos del pasado.

Pampita PDE 2

RS FOTOS