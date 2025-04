Desgarrador mensaje de los padres de Loan a casi un año de la desaparición: "Encontrarlo con..."

Loan Danilo Peña continúa desaparecido. Diez meses después de aquel almuerzo en la casa de su abuela Catalina, el caso sigue sin resolverse y el misterio sobre su paradero se agrava con el paso del tiempo. No hay señales, no hay certezas, y el tiempo comienza a convertirse en una losa insoportable para su familia. En las últimas horas, sus padres, María Noguera y José Peña, decidieron emitir un nuevo mensaje público a través de sus abogados, en el que expresaron, con dolor y desesperación, que aún no pierden la esperanza de encontrarlo con vida.