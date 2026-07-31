Internaron a una ex Gran Hermano por un delicado problema de salud: "Días de mucho susto"

Denisse reconoció que atravesó momentos de preocupación, aunque destacó el acompañamiento médico y las buenas noticias que recibió en las últimas horas. " Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca. Por suerte estoy muy bien cuidada por un equipo increíble y las plaquetas ya empezaron a subir, que era la noticia que más esperaba recibir", expresó.

Finalmente, agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que todavía continúa con su recuperación: "Todavía queda camino por recorrer, pero quería agradecerles por estar siempre del otro lado. Aunque estos días estuve más desconectada, sentí el cariño de ustedes igual".

"Espero volver muy pronto. Los quiero muchísimo", cerró la ex participante del reality.

Cómo está Denisse, ex Gran Hermano

Denisse González, ex participante de Gran Hermano, brindó una nueva actualización sobre su estado de salud luego de revelar que permanece internada y atravesando un tratamiento médico.

A través de sus redes sociales, la influencer compartió detalles sobre su evolución y explicó que sus niveles de plaquetas comenzaron a mejorar tras los primeros días de atención médica.

"Una persona normalmente tiene entre 110.000 y 450.000 plaquetas. Yo llegué a tener 3.000 y, después de dos días de tratamiento, ya subieron a 18.000", contó Denisse.

Si bien destacó que todavía falta camino por recorrer, llevó tranquilidad a sus seguidores y aseguró que continúa enfocada en su recuperación. " Todavía falta para que vuelvan a un valor normal y sigo internada, pero vamos a ponerle garra", expresó.

Además, explicó la importancia de las plaquetas y por qué su descenso requiere controles médicos: " Son las células que ayudan a que la sangre coagule. Gracias a ellas, cuando nos cortamos o nos golpeamos, el sangrado se detiene".

Por último, aclaró que decidió contar lo que estaba atravesando para llevar tranquilidad a quienes la acompañan. "No quería asustarlos pero bueno, ya era hora de contarles un poquito", manifestó junto a un mensaje de cariño para sus seguidores.