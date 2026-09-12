La China Suárez volvió a mostrarse sin Icardi y una canción encendió rumores de crisis ¿y separación?

Mientras las redes se llenan de especulaciones, también circulan versiones sobre el presente profesional del futbolista. Según se rumorea, Icardi habría viajado a Europa para intentar avanzar en la firma de un contrato con algún club.

En ese contexto, el periodista Gustavo Méndez, quien tiene contacto directo con Eugenia Suárez, informó esta semana que habría dos equipos que aparecen como principales candidatos para quedarse con el delantero. Se trata del Olympiacos FC y el PAOK Salónica, ambos de Grecia.

Así, mientras el futuro futbolístico de Mauro Icardi genera expectativa, cada nuevo movimiento de China Suárez en Instagram es observado con lupa. La actriz volvió a mostrarse sola, eligió una canción con una letra particularmente sugestiva y, una vez más, evitó compartir imágenes junto al futbolista.

¿La ausencia de Icardi tiene que ver con su posible viaje a Europa para definir su futuro profesional o hay algo más detrás de los llamativos posteos de China Suárez? Por ahora, las especulaciones crecen y ninguno de los dos confirmó un distanciamiento.

A qué país podrían mudarse Mauro Icardi y la China Suárez

El futuro futbolístico de Mauro Icardi comenzó a tomar forma luego de finalizar su vínculo con el Galatasaray de Turquía. Mientras el delantero analiza las propuestas que recibió para continuar su carrera, también trascendió cuál sería el destino en el exterior donde podría instalarse junto a María Eugenia 'China' Suárez y sus hijos.

En medio del silencio público que mantiene la pareja, el periodista Gustavo Méndez dio detalles sobre las alternativas que el futbolista tiene actualmente sobre la mesa y señaló cuál de ellas tendría mayores posibilidades de concretarse en este momento.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador reveló que Icardi recibió dos importantes propuestas provenientes de Grecia, además del interés de clubes de Italia, una liga que el delantero ya conoce por sus pasos por Sampdoria e Inter.

En Grecia, los equipos que buscan quedarse con el delantero son Olympiacos FC y Paok Salonica FV. Por otra parte, desde Italia aparecieron dos opciones concretas con el interés de Parma y Lazio para incorporarlo a sus respectivos planteles.

Sin embargo, según explicó Gustavo Méndez, las alternativas provenientes de Grecia serían actualmente las que más seducen al exmarido de Wanda Nara. El periodista remarcó que el delantero se encuentra con el pase libre y que analiza seriamente las propuestas recibidas para definir el próximo paso de su carrera profesional.

"Mauro Icardi cerca de jugar en Grecia. El delantero, quien está con su pase libre (puede firmar con cualquier club entre septiembre y marzo de 2027 según el reglamento FIFA) tiene dos propuestas que está analizando seriamente", señaló el periodista en su publicación.

Luego, brindó detalles sobre las dos instituciones griegas que buscan contratar al futbolista. "Olympiacos FC, uno de los grandes clubes de la liga griega, quien se encuentra tercero en el campeonato, y compite en torneos continentales, le ofreció a su representante un buen contrato. Paok Salonica FV, otro club de la liga griega presiona para sumar a Icardi, aunque no es un equipo tan grande de la liga, tiene dinero, y buen plantel", explicó.

De esta manera, Grecia aparece como una de las alternativas con más fuerza para el futuro profesional de Mauro Icardi, mientras el futbolista continúa evaluando las opciones que tiene disponibles para continuar su carrera.

Finalmente, Gustavo Méndez también se refirió a la postura de China Suárez frente a la decisión que deberá tomar su pareja y aseguró que ella acompañaría al delantero en el próximo destino que elija.

"María Eugenia China Suárez y sus 3 hijos también, al igual que en Turquía, vivirán en el país que decida aceptar la propuesta su actual pareja", concluyó el periodista, dejando en claro que el próximo destino futbolístico de Icardi también marcaría dónde continuará su vida en el exterior junto a la actriz y sus hijos.