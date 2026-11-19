La ministra también advirtió que continuarán investigando a todas las personas que pudieron haber participado del escape. "A todos los que ayudaron a Bertulazzi a escaparse, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron de la fuga, van a responder ante la Justicia. Acá, el que las hace, las paga", sostuvo.

Qué encontraron en el celular de Leonardo Bertulazzi

El teléfono celular que el italiano dejó en su departamento de San Telmo se convirtió en una pieza clave para reconstruir la planificación del escape. De acuerdo con la información difundida por Monteoliva, los investigadores encontraron fotografías de Kopcke frente al portón por el que Bertulazzi habría concretado la fuga y otras imágenes de las cuerdas que presuntamente utilizó para descender desde el edificio.

Ese material forma parte de las pruebas que llevaron a solicitar la detención de la mujer, bajo sospecha de haber colaborado con el operativo.

La investigación también había avanzado sobre otras personas que podrían haber mantenido contacto con el prófugo. Días antes fueron detenidos un ciudadano uruguayo y una mujer salvadoreña, quienes integraban un grupo de chat en el que también participaba Bertulazzi.

Cómo fue la fuga de Leonardo Bertulazzi de su departamento en San Telmo

Bertulazzi, de 74 años, cumplía prisión domiciliaria en un departamento ubicado sobre la calle Defensa, en el barrio porteño de San Telmo, mientras avanzaba el proceso de extradición solicitado por Italia.

El martes 10 de noviembre, cerca de las 6 de la mañana, logró escapar del edificio mediante una maniobra que incluyó el uso de un arnés y cuerdas para descender desde el quinto piso.

Antes de concretar el escape, habría engañado a las personas encargadas de su custodia para simular que la tobillera electrónica continuaba colocada en su pierna.

Una vez en la calle, inició un recorrido que incluyó viajes en colectivos y taxis. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de sus movimientos por distintos puntos de la zona norte del conurbano bonaerense, principalmente en Martínez y San Isidro.

Uno de los registros más relevantes corresponde a un local de indumentaria de Martínez, donde ingresó para comprar un gorro piluso. Según el testimonio de uno de los empleados, se probó tres modelos, bromeó con los vendedores y finalmente compró uno de color gris topo por $12.000.

El recorrido de Bertulazzi antes de desaparecer

Otro de los movimientos que llamó la atención de los investigadores ocurrió en San Isidro. Allí, Bertulazzi habría utilizado un teléfono público para comunicarse con una mujer paraguaya que vive en el barrio porteño de Parque Chas y que, según la investigación, sería militante de izquierda.

Después de esa comunicación, el italiano habría utilizado el transporte público para trasladarse hasta la vivienda de la mujer. Las cámaras de seguridad lo registraron cuando ingresó al domicilio, aunque no existen imágenes que permitan establecer cuándo ni de qué manera se retiró.

La principal hipótesis es que habría abandonado el lugar en un vehículo, aunque los investigadores todavía no pudieron reconstruir ese tramo del recorrido.

Desde entonces, las autoridades no lograron determinar dónde se encuentra el exintegrante de las Brigadas Rojas. La investigación continúa con el análisis de las comunicaciones, los registros de seguridad y los posibles contactos que pudieron facilitar su escape.