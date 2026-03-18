Detuvieron en Florencio Varela a un hombre que amenazó a Waldo Wolff y a su familia
El legislador porteño denunció que recibió amenazas a través de la red social Instagram. Los investigadores aplicaron técnicas de preservación de registros digitales y análisis de perfiles para rastrear la cuenta.
Detuvieron en Florencio Varela a un hombre que amenazó a Waldo Wolff y a su familia.
Un hombre de 29 años fue detenido en Florencio Varela acusado de haber amenazado a través de Instagram al legislador Waldo Wolff y a su familia. La investigación, que incluyó tareas de ciberpatrullaje y análisis de datos, permitió identificar al sospechoso y ubicarlo en su domicilio.
La causa se inició el pasado 6 de marzo, cuando Wolff denunció amenazas recibidas en redes sociales. A partir de allí, intervino la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, especializada en ciberdelitos.
Los investigadores aplicaron técnicas de preservación de registros digitales y análisis de perfiles para rastrear la cuenta desde la cual se emitieron las intimidaciones.
Con esos datos, la fiscalía avanzó en el estudio de las direcciones IP, clave para determinar desde qué dispositivo y ubicación se realizaron las amenazas. La investigación derivó en un domicilio que coincidía en distintos análisis técnicos, lo que permitió solicitar un allanamiento.
El allanamiento y la detención
El procedimiento fue autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12, a cargo de Juan Neumann, con intervención del Juzgado de Garantías N°8 de Quilmes.
Durante el operativo en Florencio Varela, los efectivos lograron identificar y notificar al principal sospechoso, quien deberá presentarse a declaración indagatoria en el marco de la causa.
Además, en la vivienda se secuestraron tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para determinar su vínculo con las amenazas.
La causa y cómo sigue la investigación
La causa está en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo de Miguel Kessler, que ordenó profundizar el análisis técnico para consolidar las pruebas.
Ahora, el foco estará puesto en el contenido de los dispositivos secuestrados y en la declaración del acusado, elementos clave para avanzar en la imputación por amenazas contra el legislador y su entorno familiar.