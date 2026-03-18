Detuvieron en Florencio Varela a un hombre que amenazó a Waldo Wolff y a su familia. 

Captura Los efectivos lograron identificar y notificar al principal sospechoso.

El allanamiento y la detención

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°12, a cargo de Juan Neumann, con intervención del Juzgado de Garantías N°8 de Quilmes.

Durante el operativo en Florencio Varela, los efectivos lograron identificar y notificar al principal sospechoso, quien deberá presentarse a declaración indagatoria en el marco de la causa.

Además, en la vivienda se secuestraron tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para determinar su vínculo con las amenazas.

La causa y cómo sigue la investigación

La causa está en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo de Miguel Kessler, que ordenó profundizar el análisis técnico para consolidar las pruebas.

Ahora, el foco estará puesto en el contenido de los dispositivos secuestrados y en la declaración del acusado, elementos clave para avanzar en la imputación por amenazas contra el legislador y su entorno familiar.