"Cruzó una línea roja imperdonable": la dura amenaza del régimen iraní contra Javier Milei

Allí se acusa al presidente Javier Milei en medio de la creciente tensión internacional por la guerra en Medio Oriente. El texto, alineado con la postura del régimen de Teherán, cuestiona el giro de la política exterior argentina y sostiene que Buenos Aires se posicionó abiertamente como adversario de Irán. La publicación advierte que esa decisión no quedará sin consecuencias, en un tono que fue interpretado como una señal de fuerte confrontación diplomática.