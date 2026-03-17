"Cruzó una línea roja imperdonable": la dura amenaza del régimen iraní contra Javier Milei

"Cruzó una línea imperdonable", dice un artículo editorial del órgano portavoz del gobierno fundamentalista iraní. La nota lleva por título: “Milei, ¿quo vadis?”, que en latín significa "¿a dónde vas, Milei?.
El diario Tehran Times, es el vocero del gobierno fundamentalista iraní, publicó un duro comentario editorial luego de las palabras del presidente argentino en
Milei, el presidente argentino recibió una amenaza directa del órgano portavoz del gobierno iraní. (Foto: Reuters)
"Cruzó una línea imperdonable", dice un artículo editorial del órgano portavoz del gobierno fundamentalista iraní. La nota lleva por título: “Milei, ¿quo vadis?”, que en latín significa "¿a dónde vas, Milei?.
Allí se acusa al presidente Javier Milei en medio de la creciente tensión internacional por la guerra en Medio Oriente. El texto, alineado con la postura del régimen de Teherán, cuestiona el giro de la política exterior argentina y sostiene que Buenos Aires se posicionó abiertamente como adversario de Irán. La publicación advierte que esa decisión no quedará sin consecuencias, en un tono que fue interpretado como una señal de fuerte confrontación diplomática.
El editorial surge días después de las declaraciones de Milei en Estados Unidos, donde, durante un foro vinculado a la comunidad judía, el mandatario afirmó que Irán es “enemigo de Argentina” y ratificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel. Javier Milei hizo esa definición al recordar la vinculación de Irán con los dos atentados que ocurrieron en Buenos Aires, en 1992 y 1994.
En ese contexto, el medio iraní considera que el posicionamiento argentino implica un quiebre histórico en su política exterior y lo ubica dentro del bloque occidental en el actual conflicto. La nota también cuestiona el respaldo explícito del Gobierno a las acciones militares contra Teherán.
El cruce se produce en un escenario global cada vez más volátil, con enfrentamientos en el Golfo y ataques cruzados entre Irán e Israel.
Noticia en desarrollo...