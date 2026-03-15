Tensión en Gran Hermano: Pincoya encaró a los gritos a Yanina Zilli y la amenazó: "Va a arder Troya"

Lejos de calmar las aguas, la situación derivó en un cara a cara entre las dos participantes. Allí, la exvedette intentó justificarse asegurando que solo quería saber de qué hablaban cuando ella se había despertado, mientras que la chilena dejó en claro que no tolera los comentarios por detrás.

“No se metan conmigo por qué ahí sí me enojo. Tú siembras la duda con tu lleva y trae, querés jugar sucio conmigo. Si te quieres quedar acá y tengamos buena onda, bacan, y si no, va a arder Troya”, disparó Pincoya, visiblemente molesta.

Con el clima cada vez más tenso, la chilena elevó aún más el tono y continuó marcando su postura frente a la casa. “A mí no me gusta el hueveo, si me quieren decir algo, que me vengan de frente y no inventen wea”, lanzó sin filtros.

Zilli no tardó en responder y rechazó las acusaciones. “Yo no invento nada”, replicó, mientras varios participantes comenzaron a acercarse a la galería para observar el fuerte cruce entre ambas.

En medio de la discusión, la exvedette pidió que Titi interviniera nuevamente para aclarar la situación. La tiktoker confirmó que Yanina le había preguntado sobre lo que “se estaba tramando” mientras ella dormía.

“¿Yo dije ‘tramando’?”, preguntó Zilli. Sin embargo, varios de los presentes respondieron al mismo tiempo que sí.

Ante eso, la participante insistió en su versión: “Se callaron cuando yo me desperté”, sostuvo, manteniendo firme su postura en medio de una de las discusiones más tensas de los últimos días dentro de la casa.

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Cuál fue el despiadado comentario de Yanina Zilli a Daniela De Lucía en Gran Hermano tras la muerte de su padre

La gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) del miércoles 4 de marzo dejó uno de los momentos más incómodos de la temporada. Una discusión que comenzó como un intercambio de opiniones sobre la convivencia terminó escalando rápidamente y derivó en un comentario de Yanina Zilli que golpeó de lleno a Daniela De Lucía, quien no pudo ocultar su emoción frente a todos.

El conflicto se originó cuando varios participantes comenzaron a debatir sobre ciertas actitudes que se habían dado dentro de la casa. En medio de la charla, una de las jugadoras apuntó contra Yipio, a quien acusó de haber tenido comportamientos “patoteros” en distintas situaciones, lo que abrió un fuerte intercambio de opiniones entre los presentes.

En ese contexto, Zilli intervino para respaldar esa postura y relató una experiencia personal con la participante. “Coincido. No me gustó, porque no es un penal... El primer día que nos organizamos con el tema de la cocina, me empezó a gritar como una desquiciada”, lanzó la exvedette, todavía molesta por lo ocurrido.

Mientras algunos escuchaban en silencio, otros comenzaron a opinar sobre el tema. Fue entonces cuando Daniela De Lucía decidió intervenir para defender a Yipio y aportar su propia versión de los hechos. La participante, que había regresado recientemente a la casa luego de atravesar un duro momento personal, negó que ese episodio hubiera sucedido de esa manera.

“Fuimos testigos y no es por saltar a defenderla. Jamás existió ese patoterismo”, afirmó con seguridad.

Sin embargo, la respuesta de Zilli no hizo más que aumentar la tensión en el living. En medio del cruce, la jugadora lanzó una frase que dejó helados a varios de sus compañeros y generó un silencio inmediato.

“Si vos no estabas... Vos estabas en el velorio de tu papá... Vos no podés hablar si no estás”, dijo, en alusión al reciente fallecimiento del padre de Daniela.

La reacción no tardó en llegar. Desde distintos sectores del living se escucharon voces intentando frenar la situación. “¡No, no, no!”, exclamaron algunos participantes, mientras el ambiente se volvía cada vez más incómodo.

El comentario tocó una herida muy sensible para Daniela, que días antes había tenido que abandonar momentáneamente el reality tras recibir la noticia de la muerte de su padre. Poco tiempo después decidió regresar a la casa para continuar en competencia.

Visiblemente afectada, la participante respondió con la voz quebrada delante de todos. “Bueno, jugamos con lo personal”, expresó primero, marcando que para ella se había cruzado un límite. Luego profundizó su descargo con una reflexión que impactó a sus compañeros: “Yo a este juego sí lo juego con la mente y el corazón. Y hay límites personales claros, como saltar en vivo con una frase así”.