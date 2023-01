Detuvieron a la mujer que con 1,67 gramos de alcohol en sangre atropelló y mató a un motociclista

Embed

El choque se produjo en la parte trasera de la moto provocando que el hombre saliera despedido por el aire hasta impactar con el asfalto: murió en el acto.

La mujer identificada como por Adara Laila Denise Palacios, dio positivo de alcoholemia con 1,67 gramos de alcohol en sangre pero quedó en libertad, por lo que los familiares de la víctima realizaron varios cortes de calle para exigir su detención.

Por su parte, la conductora, perdió el control del auto e impactó con tres postes más hasta que finalmente se detuvo.

Según las pericias, al momento del accidente, el auto que chocó a la moto iba a más de 100 kilómetros por hora, en una calle donde la máxima velocidad permitida es de 60 Km.

El testimonio de la familia del hombre atropellado

“Voló y dio su cabeza contra el poste, mientras ella siguió adelante chocando”, relató Karina Quiñonez, una de las tres hijas de la víctima, en declaraciones a la señal televisiva TN. La mujer denunció que la automovilista “estaba alcoholizada y drogada”: “Se reía sola y no podía estar parada, no se podía mantener en pie. Solo decía que llamen a su mamá”, precisó.

En este marco, la familia de la víctima realizó varias manifestaciones durante esta semana exigiendo su detención. Interviene en la causa el juzgado de garantías N°7 descentralizado de Ezeiza del departamento judicial de Lomas de Zamora y este miércoles se dispuso el arresto.

La familia de la víctima realizó varias manifestaciones durante esta semana exigiendo su detención

“Es muy injusto. Era un hombre muy trabajador. Estaba todo el tiempo preocupado por su familia para que no nos falte nada. Esta mujer se lo llevó. Él se fue a trabajar y ya no lo tengo. Se fue y no volvió”, lamentó Karina la pérdida de su padre.

La joven agregó que un vecino les avisó a la familia que Miguel Quiñonez estaba muerto en la calle: “Yo no lo creía al principio, pero cuando levantaron la bolsa que tapaba su cuerpo me di cuenta que era él”. “Quise extenderle mi mano para levantarlo, como hacíamos cuando estábamos en el piso merendando... No es justo, mi papá está muerto y ella está libre”, había manifestado en una de las movilizaciones que realizó la familia estos últimos días exigiendo justicia y la detención de Palacios.

accidente ezeiza (2).webp

En la misma línea habló Juan Carlos, hermano de la víctima: “Miguel era muy querido por todos. Ese día cumplía años y salía a trabajar. Salió a las siete de la mañana y esta chica lo mató”.

“Cuando vengo caminando después de comprar las cosas para la fiesta, en el camino me dicen que lo habían matado”, contó Juan Carlos sobre el momento en el que se enteró que su hermano había sido atropellado.