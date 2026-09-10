Violento robo: maniataron a la mamá y al hermano de un ex futbolista de la Selección argentina

Por ese motivo, los investigadores sospechan que los asaltantes podrían haber contado con información previa sobre los movimientos de las víctimas. La pesquisa apunta a reconstruir cómo fue preparada la maniobra y si hubo algún tipo de seguimiento o información proporcionada desde el interior del lugar.

Tras el asalto, las víctimas recibieron asistencia. A pesar del momento de extrema tensión que atravesaron, ninguna de las dos sufrió heridas.

Personal de la Comisaría Primera de La Plata intervino en las primeras actuaciones y trabaja para establecer cómo ingresaron los delincuentes al inmueble y cuál fue la secuencia completa del robo.

La causa fue caratulada como “Robo” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16 y del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata.

También intervienen efectivos de la Departamental de Investigaciones (DDI), personal policial con jurisdicción en la zona y autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El vínculo con Luciano Galletti

El caso tomó relevancia por el vínculo de las víctimas con Luciano Galletti, ex futbolista surgido de Estudiantes de La Plata, que desarrolló buena parte de su carrera entre el fútbol argentino y europeo, y que tuvo convocatorias a la Selección argentina.

Galletti puso fin a su carrera profesional en 2010 debido a una insuficiencia renal. Posteriormente recibió un trasplante de riñón de su padre, Rubén Horacio Galletti, también exjugador de Estudiantes.