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Violento robo: maniataron a la mamá y al hermano de un ex futbolista de la Selección argentina

Los delincuentes los sorprendieron dentro de una oficina y escaparon con un bolso que contenía dinero. Los investigadores analizan cómo obtuvieron el dato sobre el traslado del efectivo.

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Maniataron a la mamá y al hermano de un ex futbolista de la Selección argentina.

Maniataron a la mamá y al hermano de un ex futbolista de la Selección argentina.

La mamá y el hermano del ex futbolista Luciano Galletti fueron víctimas de un violento robo en una inmobiliaria ubicada en pleno centro de La Plata. Dos delincuentes los redujeron dentro del local, los maniataron y escaparon con un bolso en el que había dinero en efectivo.

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El hecho ocurrió en una oficina situada en la zona de calles 6 y 46. Según las primeras actuaciones, los asaltantes ya se encontraban dentro del inmueble cuando las víctimas ingresaron.

La mujer, de 70 años, y el hombre, de 47, fueron sorprendidos por los delincuentes, quienes los amenazaron y les exigieron que entregaran el dinero que llevaban consigo. Luego de apoderarse del bolso, los ladrones huyeron. Hasta el momento no trascendió cuánto dinero había dentro del bolso.

La sospecha de los investigadores

Uno de los aspectos que ahora buscan determinar las autoridades es cómo los delincuentes conocían la existencia del efectivo. De acuerdo con la información difundida por el medio platense 0221, el dinero había sido llevado a la inmobiliaria durante la misma mañana del robo.

Por ese motivo, los investigadores sospechan que los asaltantes podrían haber contado con información previa sobre los movimientos de las víctimas. La pesquisa apunta a reconstruir cómo fue preparada la maniobra y si hubo algún tipo de seguimiento o información proporcionada desde el interior del lugar.

Tras el asalto, las víctimas recibieron asistencia. A pesar del momento de extrema tensión que atravesaron, ninguna de las dos sufrió heridas.

Personal de la Comisaría Primera de La Plata intervino en las primeras actuaciones y trabaja para establecer cómo ingresaron los delincuentes al inmueble y cuál fue la secuencia completa del robo.

La causa fue caratulada como “Robo” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16 y del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata.

También intervienen efectivos de la Departamental de Investigaciones (DDI), personal policial con jurisdicción en la zona y autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El vínculo con Luciano Galletti

El caso tomó relevancia por el vínculo de las víctimas con Luciano Galletti, ex futbolista surgido de Estudiantes de La Plata, que desarrolló buena parte de su carrera entre el fútbol argentino y europeo, y que tuvo convocatorias a la Selección argentina.

Galletti puso fin a su carrera profesional en 2010 debido a una insuficiencia renal. Posteriormente recibió un trasplante de riñón de su padre, Rubén Horacio Galletti, también exjugador de Estudiantes.

En pocas palabras

  • Robo en La Plata: La madre y el hermano de un exfutbolista de la Selección argentina fueron maniatados en una oficina.
  • Sustracción de dinero: Los delincuentes escaparon con un bolso que contenía efectivo, cuya suma aún no trascendió.
  • Investigación en curso: Se busca determinar cómo los asaltantes obtuvieron información sobre el traslado del dinero.
Resumen generado por Thinkindot AI
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