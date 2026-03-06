El representante de Ian Lucas aniquiló a Evangelina Anderson tras acusarlo de filtrar las fotos besándose
El representante de Ian Lucas salió a responderle a Evangelina Anderson luego de la feroz acusación de haber filtrado las fotos en las que se los ve besándose, señalamiento que la modelo dirigió tanto contra él como contra el youtuber. Mirá qué dijo en la nota.
6 mar 2026, 23:51
El representante de Ian Lucas aniquiló a Evangelina Anderson tras acusarlo de filtrar las fotos
Lucas Sánchez, representante y amigo cercano de Ian Lucas, recogió las declaraciones que realizó en las últimas horas Evangelina Anderson y se refirió a la acusación directa de la modelo, quien lo señaló como el supuesto responsable de haber filtrado las imágenes. Además, también apuntó contra las reiteradas negativas públicas de Anderson sobre el vínculo que habrían mantenido durante las grabaciones deMasterChef Celebrity (Telefe) con el artista.
Fue en SQP (América TV) donde Lucas decidió salir a defender a su amigo y dejar en claro que, según su versión, la modelo expuso en más de una ocasión lo que ocurría con el joven para ganar mayor visibilidad dentro del mundo que el youtuber maneja a la perfección.
"Quiere cambiar el foco. Se la quiere agarrar conmigo. No creo que esté mal asesorado Ian; al contrario, creo que ella no está asesorada. Hace un lío tremendo y se mezcla. Ian, además de ser mi representado, es mi amigo, familia. Entonces, a partir de ahí...", respondió a las acusaciones que Evangelina lanzó en Corta por Lozano (Telefe).
Además, explicó que de ambos lados habían dejado claro ciertas reglas para llevar adelante la relación que tenían: "Sube historias para que lo vinculen con él, cuando ellos ya estaban juntos. Ian nunca quiso que blanquee esto, nunca se lo planteó. Ella le hizo planteos que él aceptó; él le hizo planteos que ella aceptó. Entonces algo tenían. Novios no eran. Ella hacía todo lo posible para que se filtre".
"Después fue al programa y seguía el juego del reality. En el programa jugaba; en la vida real era, en las redes sociales mostraba. Pero cuando venía a su mundo, que no es el de Ian, no jugaba: lo quería hacer ver como un boludo, cuando la que intentaba que se sepa era ella. Entonces, ¿cuánto lo quiere a Ian? Por algo está enojado. Yo en la relación de ellos no participo, pero si está enojado es porque ella quiso jugar a algo en el mundo de Ian y, cuando venía a su mundo, lo quería hacer quedar como un boludo", acusó, al señalar que Anderson habría ninguneado ante los periodistas a su representado en más de una ocasión.
Molesto, siguió su relato desmintiendo supuestas amenazas hacia Majo Martino: "Yo no amenacé a nadie. Tenía un pacto con Eva de que no iba a hablar mal de Ian. Estuvimos una hora y media conversando. Ella me amenazó con decir cosas que no son verdad y yo le dije: 'Yo voy a blanquear que esto es verdad'. Después, con Vero Lozano sale a decir todo esto y, bueno, nos cansamos. ¿Quién se cree que es? Mirá que Ian se siente mal cuando pasan estas cosas. Está jugando con él".
"Lo que menos me beneficia es que lo relacionen con ella, porque lo único que sale de ahí es conflicto. Con Ian todo es clean, porque no hace lío en ningún lado; es un pibe bueno. A mí no me sirve de nada esto. Lo que ella hace es tirar de la soga hasta un punto que no mide. No cuida a nadie", concluyó.
Embed
Cómo habría querido ensuciar Evangelina Anderson a Ian Lucas
Un nuevo capítulo se suma al escándalo amoroso entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, después de que se difundieran las fotos en las que se los ve a los besos tras un cumpleaños organizado por Luck Ra, tal como relató la propia modelo.
En medio de su descargo, Anderson no negó la veracidad de esas imágenes, aunque buscó darles otro contexto. Según explicó, antes de la escena que generó mayor repercusión habría existido otro momento diferente y, para respaldar su versión, mostró una foto al panel de Corta por Lozano (Telefe).
Horas más tarde, Yanina Latorre presentó en SQP (América TV) la imagen a la que había hecho referencia la modelo. En la captura se lo ve a Ian intentando acercarse para darle un beso, mientras Evangelina parece inclinarse hacia atrás, como si estuviera esquivándolo.
Sin embargo, la jugada no habría resultado como esperaba. Martín Salwe señaló que la foto presentaba indicios de haber sido editada con inteligencia artificial: el rostro de Ian lucía distinto y el tono de piel no coincidía con el que se observaba en la imagen del beso que previamente se había viralizado.
Estas diferencias despertaron dudas sobre la autenticidad del material que Anderson había mostrado en el programa de Verónica Lozano.
En la secuencia original, que también exhibieron en el ciclo de América TV, se los ve a ambos muy cerca y compartiendo el momento con evidente complicidad, lejos de cualquier gesto de incomodidad que la modelo intentó sugerir con la imagen presentada en el programa de Telefe.
Al analizar el material, Latorre lanzó un comentario con tono irónico: " La amo a Evangelina, se mete sola en quilombos. Si sos inteligente sabés que habiendo 20 fotos, editás una y van a mandar las verdaderas". Luego agregó que, a su entender, no hay nada de malo en haber tenido un acercamiento con alguien y sostuvo que quien había empezado con el juego del "shippeo" entre ambos fue la propia modelo.