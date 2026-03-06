El representante de Ian Lucas aniquiló a Evangelina Anderson tras acusarlo de filtrar las fotos besándose

"Después fue al programa y seguía el juego del reality. En el programa jugaba; en la vida real era, en las redes sociales mostraba. Pero cuando venía a su mundo, que no es el de Ian, no jugaba: lo quería hacer ver como un boludo, cuando la que intentaba que se sepa era ella. Entonces, ¿cuánto lo quiere a Ian? Por algo está enojado. Yo en la relación de ellos no participo, pero si está enojado es porque ella quiso jugar a algo en el mundo de Ian y, cuando venía a su mundo, lo quería hacer quedar como un boludo", acusó, al señalar que Anderson habría ninguneado ante los periodistas a su representado en más de una ocasión.

Molesto, siguió su relato desmintiendo supuestas amenazas hacia Majo Martino: "Yo no amenacé a nadie. Tenía un pacto con Eva de que no iba a hablar mal de Ian. Estuvimos una hora y media conversando. Ella me amenazó con decir cosas que no son verdad y yo le dije: 'Yo voy a blanquear que esto es verdad'. Después, con Vero Lozano sale a decir todo esto y, bueno, nos cansamos. ¿Quién se cree que es? Mirá que Ian se siente mal cuando pasan estas cosas. Está jugando con él".

"Lo que menos me beneficia es que lo relacionen con ella, porque lo único que sale de ahí es conflicto. Con Ian todo es clean, porque no hace lío en ningún lado; es un pibe bueno. A mí no me sirve de nada esto. Lo que ella hace es tirar de la soga hasta un punto que no mide. No cuida a nadie", concluyó.

Cómo habría querido ensuciar Evangelina Anderson a Ian Lucas

Un nuevo capítulo se suma al escándalo amoroso entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, después de que se difundieran las fotos en las que se los ve a los besos tras un cumpleaños organizado por Luck Ra, tal como relató la propia modelo.

En medio de su descargo, Anderson no negó la veracidad de esas imágenes, aunque buscó darles otro contexto. Según explicó, antes de la escena que generó mayor repercusión habría existido otro momento diferente y, para respaldar su versión, mostró una foto al panel de Corta por Lozano (Telefe).

Horas más tarde, Yanina Latorre presentó en SQP (América TV) la imagen a la que había hecho referencia la modelo. En la captura se lo ve a Ian intentando acercarse para darle un beso, mientras Evangelina parece inclinarse hacia atrás, como si estuviera esquivándolo.

Foto editada con IA de Evangelina Anderson e Ian Lucas

Sin embargo, la jugada no habría resultado como esperaba. Martín Salwe señaló que la foto presentaba indicios de haber sido editada con inteligencia artificial: el rostro de Ian lucía distinto y el tono de piel no coincidía con el que se observaba en la imagen del beso que previamente se había viralizado.

Estas diferencias despertaron dudas sobre la autenticidad del material que Anderson había mostrado en el programa de Verónica Lozano.

En la secuencia original, que también exhibieron en el ciclo de América TV, se los ve a ambos muy cerca y compartiendo el momento con evidente complicidad, lejos de cualquier gesto de incomodidad que la modelo intentó sugerir con la imagen presentada en el programa de Telefe.

Secuencia del beso entre Evangelina Anderson e Ian Lucas

Al analizar el material, Latorre lanzó un comentario con tono irónico: " La amo a Evangelina, se mete sola en quilombos. Si sos inteligente sabés que habiendo 20 fotos, editás una y van a mandar las verdaderas". Luego agregó que, a su entender, no hay nada de malo en haber tenido un acercamiento con alguien y sostuvo que quien había empezado con el juego del "shippeo" entre ambos fue la propia modelo.