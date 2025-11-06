Florencio Varela: indignación por el abuso sexual de una alumna dentro de un colegio
La adolescente de 15 años denunció que fue abordada por un desconocido en un baño de la institución educativa. Los padres piden respuestas y ya hay una investigación en marcha.
Indignación por el abuso sexual de una alumna dentro de un colegio.
Conmoción en una escuela de Florencio Varela por la supuesta violación de una alumna en un baño de la institución. La denuncia se radicó el lunes por "abuso sexual" sobre el hecho ocurrido el martes de la semana pasada. El agresor no fue identificado, pero los padres se juntaron frente al establecimiento, pidieron respuestas y la renuncia del director.
En A24 informaron que la denuncia es por la violación de una alumna de 15 años y la caratula es por “abuso sexual”. El hecho habría ocurrido en un baño de discapacidad que funciona a la vez como depósito en la Escuela Número 21 de Florencio Varela, el martes de la semana pasada, pero la nena se quebró el sábado y le contó a la madre para que el lunes se haga la denuncia correspondiente.
En la institución estudian 1300 chicos y aunque la denuncia detalla que la menor no pudo reconocer a su atacante, surgieron versiones en donde un profesor ponía su teléfono para que los estudiantes lo llamen. “Mi hija viene a estudiar no a que le rompan la vida”, dijo una de las madres en un video viral.
La familia, según narraron en A24, habría denunciado el hecho en primera instancia ante los directivos, pero estos intentaron poner paños fríos a la situación. La bronca por lo acontecido siguió escalando y prometieron una investigación interna para determinar lo sucedido.
Embed
La Escuela de Educación Secundaria N° 21, ubicada en las calles 1282 y 1209, fue el epicentro de las protestas de las familias de los alumnos, quienes aparecieron con los rostros tapados por miedo a represalias y lo que preocupa es un abuso sexual dentro de una institución pública.
El descargo de los directivos de la escuela
Flavia Chaparro, trabajadora social de la escuela, comentó que el hecho “está siendo todo investigado y trabajado, le pedimos a las familias tranquilidad.No podemos hablar de violación”, contó mientras los padres reclamaban seguridad y se generó tensión en el cruce.
“Están los inspectores y se activó el protocolo desde el lunes cuando tomamos conocimiento de lo que estaba pasando, tomando las medidas correspondientes”, contaron las autoridades en medio de la discusión con la familia ante los micrófonos de A24.
El Inspector de la Escuela también dijo que “salió una comunicación oficial esta tarde porque la escuela debe realizar distintas diligencias para determinar con certeza lo ocurrido”, indicó ante la incertidumbre de una investigación abierta, pero cerró: “Tenemos información clave, pero no la puedo dar a conocer públicamente todavía”.