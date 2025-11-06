Florencio Varela: indignación por el abuso sexual de una alumna dentro de un colegio

Embed

La Escuela de Educación Secundaria N° 21, ubicada en las calles 1282 y 1209, fue el epicentro de las protestas de las familias de los alumnos, quienes aparecieron con los rostros tapados por miedo a represalias y lo que preocupa es un abuso sexual dentro de una institución pública.

El descargo de los directivos de la escuela

Flavia Chaparro, trabajadora social de la escuela, comentó que el hecho “está siendo todo investigado y trabajado, le pedimos a las familias tranquilidad. No podemos hablar de violación”, contó mientras los padres reclamaban seguridad y se generó tensión en el cruce.

“Están los inspectores y se activó el protocolo desde el lunes cuando tomamos conocimiento de lo que estaba pasando, tomando las medidas correspondientes”, contaron las autoridades en medio de la discusión con la familia ante los micrófonos de A24.

Captura La protesta de los estudiantes.

El Inspector de la Escuela también dijo que “salió una comunicación oficial esta tarde porque la escuela debe realizar distintas diligencias para determinar con certeza lo ocurrido”, indicó ante la incertidumbre de una investigación abierta, pero cerró: “Tenemos información clave, pero no la puedo dar a conocer públicamente todavía”.