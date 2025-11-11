Confirmaron la condena a un intendente por abuso sexual

Tras conocerse las denuncias, en Gilbert se realizaron manifestaciones que reclamaron su suspensión e incluso la intervención del municipio. Pese a negar los hechos, y luego de ser condenado en primera instancia, Constantino cumplió prisión domiciliaria hasta que la Justicia provincial rechazó sus recursos y ordenó su traslado a una unidad penitenciaria.

La condena fue ratificada en agosto de 2023 por la Cámara de Casación de Entre Ríos y, posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia provincial desestimó una impugnación extraordinaria en abril de 2024. Con la decisión de la Corte Suprema, la pena quedó definitivamente firme.