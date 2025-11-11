Confirmaron la condena a un intendente por abuso sexual

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 14 años y medio de prisión para Ángel Fabián Constantino, ex intendente de la localidad entrerriana de Gilbert, acusado de múltiples abusos sexuales contra mujeres. El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por la defensa por no cumplir con los requisitos formales establecidos en la acordada 4/2007, por lo que quedó confirmada la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú el 13 de marzo de 2023.