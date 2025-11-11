En vivo Radio La Red
Política
CORTE SUPREMA

Confirmaron la condena a un intendente por abuso sexual

En un juicio de 2023 había sido condenado por dos hechos de abuso sexual simple y tres de abuso sexual con acceso carnal.

Confirmaron la condena a un intendente por abuso sexual

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 14 años y medio de prisión para Ángel Fabián Constantino, ex intendente de la localidad entrerriana de Gilbert, acusado de múltiples abusos sexuales contra mujeres. El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por la defensa por no cumplir con los requisitos formales establecidos en la acordada 4/2007, por lo que quedó confirmada la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú el 13 de marzo de 2023.



Constantino había sido condenado por dos hechos de abuso sexual simple y tres de abuso sexual con acceso carnal. En paralelo, fue absuelto por el beneficio de la duda en una causa por lesiones leves dolosas contra un empleado municipal. La fiscalía había solicitado una pena de 18 años, mientras que la defensa reclamaba su absolución.

Los ataques ocurrieron entre 2018 y 2021, primero cuando se desempeñaba como director de Cultura y luego ya en funciones como intendente, cargo para el que fue electo en 2019. La Justicia consideró acreditado que los abusos se desarrollaron “en un claro contexto de violencia de género laboral y abuso coactivo de la relación de poder”.

Entre las víctimas se encuentra una trabajadora del área de prensa del municipio, quien describió tocamientos y amenazas dentro de las oficinas públicas. Otra mujer denunció agresiones en el auto particular del entonces intendente durante traslados laborales en plena pandemia. Una tercera víctima relató que en 2018 Constantino la llevó a un depósito bajo el pretexto de entregarle indumentaria para un ballet y allí la violó.

Tras conocerse las denuncias, en Gilbert se realizaron manifestaciones que reclamaron su suspensión e incluso la intervención del municipio. Pese a negar los hechos, y luego de ser condenado en primera instancia, Constantino cumplió prisión domiciliaria hasta que la Justicia provincial rechazó sus recursos y ordenó su traslado a una unidad penitenciaria.

La condena fue ratificada en agosto de 2023 por la Cámara de Casación de Entre Ríos y, posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia provincial desestimó una impugnación extraordinaria en abril de 2024. Con la decisión de la Corte Suprema, la pena quedó definitivamente firme.

