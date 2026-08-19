El durísimo motivo por el que Benjamín Vicuña le iniciaría acciones legales a la China Suárez: “No están...”

“Están hablando los abogados, porque ahora tienen que ver de qué manera continúa el resto del año con los niños”, señalaron durante el ciclo de América TV, dejando en evidencia que todavía quedan varias cuestiones por definir en torno a la dinámica familiar.

En ese contexto, también surgieron dudas sobre cómo se organizará la vida de los chicos y cuál será el escenario familiar durante el resto del año, especialmente teniendo en cuenta la relación de la China Suárez con Mauro Icardi.

“¿Qué va a pasar con la China y con Mauro? ¿Dónde se va a instalar Mauro finalmente? ¿Qué va a pasar con los niños? La escolaridad, ¿cómo siguen el resto del año?”, plantearon en el programa, enumerando algunos de los interrogantes que todavía estarían sobre la mesa.

Fue entonces cuando Majo Martino retomó la información que había dado Marina Calabró y precisó cuál sería el motivo de la eventual presentación judicial de Benjamín Vicuña contra su expareja.

“Hoy Marina Calabró dijo, y aclaró que es información, que Benjamín Vicuña le va a iniciar acciones legales a la China por el posteo que hizo del ‘padre del año’”, explicó la panelista.

La revelación sorprendió al resto del estudio y volvió a instalar dudas sobre el vínculo que mantienen actualmente los padres de sus hijos, especialmente mientras sus abogados intentan avanzar en acuerdos vinculados con la organización familiar.

“O sea que lo privado tampoco está tan bien”, fue la contundente conclusión que quedó planteada al aire tras conocerse esta nueva información sobre el enfrentamiento entre Benjamín Vicuña y la China Suárez.

Cómo fue el descargo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña por sus dichos sobre sus hijos

El Día del Niño terminó teñido por un nuevo capítulo en la disputa que involucra a Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña. En esta ocasión, el delantero decidió usar su cuenta de Instagram para contestarle al actor chileno, quien había hablado en PH, Podemos Hablar (Telefe) sobre cuánto extraña a sus hijos Magnolia y Amancio.

Tras esas palabras, Icardi lanzó una serie de historias en las que apuntó directamente contra Vicuña y puso el acento en el vínculo con los pequeños. El inicio de su descargo marcó el tono de lo que vendría: "Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra...", escribió.

Lejos de frenar allí, el futbolista redobló la crítica y señaló la supuesta falta de encuentros entre el actor y sus hijos. "Yo, más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos", disparó.

Enseguida profundizó aún más y dejó otra frase lapidaria: "¡¡Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver!!".

Icardi también hizo hincapié en el tiempo que lleva instalado en Argentina junto a los chicos y contrastó esa situación con la presencia de Vicuña. "Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días", detalló.

El delantero remarcó que frente a las cámaras el relato es distinto: "Después, frente a las cámaras, el discurso es otro. Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película".

El mensaje continuó con un tono irónico y volvió a aludir a la exposición mediática de Vicuña. "Dudosoo, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar nececitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas. ¿¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete?? ¡¡Van por mal camino!! ¡Buenas noches! Feliz Día del Niño!", cerró.

Después de ese extenso descargo, Icardi compartió otra historia en la que subió la foto de un baño acompañada por tres emojis riéndose, gesto que fue rápidamente asociado a una vieja polémica entre la China y Vicuña.

Ese antecedente se remonta a un año atrás, cuando la actriz había publicado un fuerte mensaje contra su expareja. En aquel momento escribió: "El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones".

Así, una nueva intervención pública volvió a poner en evidencia las tensiones entre Icardi y Vicuña, esta vez a partir de las declaraciones del actor sobre la distancia con sus hijos y en una fecha especialmente sensible para las familias.