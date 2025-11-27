En vivo Radio La Red
Policiales
Novia
WhatsApp
Conmoción

Discutió con su novia por Whatsapp y el desenlace fue tan fatal como inesperado

Un trágico hecho ocurrió la madrugada del miércoles en Santiago del Estero, cerca de la localidad de Real Sayana.

Un joven de 22 años fue encontrado sin vida durante la madrugada del miércoles a la vera de la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 555, cerca de la localidad de Real Sayana, en Santiago del Estero, en un episodio que conmocionó al departamento Avellaneda.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, alrededor de las 2.50, se presentó en la comisaría local Luciana Paola Farías, novia de la víctima, quien aseguró que minutos antes había mantenido una fuerte discusión por WhatsApp con Guillermo Emanuel Pereira, domiciliado en Real Sayana. Según relató, tras el cruce perdió contacto con él y decidió acudir a las autoridades en busca de ayuda.

Tras la denuncia, una comisión policial se dirigió al lugar señalado y se encontró con una escena estremecedora. A pocos metros de la banquina estaba detenido un automóvil Renault y, muy cerca, los efectivos hallaron el cuerpo del joven colgado de un árbol, ya sin signos vitales. Se confirmó que se trataba de Guillermo Emanuel Pereira.

El fiscal de turno, Ezequiel Bustamante, dispuso la intervención de la División Criminalística, la recolección de testimonios entre familiares y allegados, y el traslado del cuerpo a Añatuya mediante la Morguera. Allí será sometido a la autopsia correspondiente para establecer la causa exacta de la muerte y las circunstancias previas al trágico desenlace.

La novia del chico que fue encontrado muerto cambió la versión

Horas más tarde, Farías difundió un comunicado en el que aseguró que la supuesta discusión “nunca ocurrió”. Según informaron medios locales, la joven contó que, en realidad, recibió un llamado a las 2.15 en el que Pereira se despidió de ella y sus hijas, y que acudió a la policía porque él le dijo que había tenido “un accidente con el auto de su padre”, algo que luego se comprobó que no pasó.

La causa fue caratulada de manera preliminar como “persona sin vida”, mientras avanza la etapa investigativa. Las autoridades esperan los resultados periciales y nuevas declaraciones que ayuden a esclarecer un episodio que generó profundo impacto en la comunidad de Real Sayana.

