Discutió con su novia por Whatsapp y el desenlace fue tan fatal como inesperado

La novia del chico que fue encontrado muerto cambió la versión

Horas más tarde, Farías difundió un comunicado en el que aseguró que la supuesta discusión “nunca ocurrió”. Según informaron medios locales, la joven contó que, en realidad, recibió un llamado a las 2.15 en el que Pereira se despidió de ella y sus hijas, y que acudió a la policía porque él le dijo que había tenido “un accidente con el auto de su padre”, algo que luego se comprobó que no pasó.

La causa fue caratulada de manera preliminar como “persona sin vida”, mientras avanza la etapa investigativa. Las autoridades esperan los resultados periciales y nuevas declaraciones que ayuden a esclarecer un episodio que generó profundo impacto en la comunidad de Real Sayana.