El Gobierno trabaja en la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal, en medio de la polémica con los bancos

Según admitieron en el Gobierno, los bancos privados siguieron aplicando los controles y por eso, Caputo ordenó al Banco Nación, a convocar a los clientes a que lo opten como opción, para adherir a la ley para hacer uso de los dólares de los ahorros, no registrados en el sistema financiero.

Mientras tanto, desde Banco Nación adelantaron que a partir de las 8 de la mañana del lunes quienes quieran depositar sus ahorros podrán hacerlo en sus ventanillas sin los controles, solo comprobando su adhesión al nuevo régimen simplificado de ganancias.

“Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es, que la persona solo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado. Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo», dijo Caputo en la red X.

Pero los bancos le respondieron al gobierno que no pueden acatar una orden por redes sociales, porque estarían incumpliendo normativas de control internacional sobre lavado de dinero, y que esperarán a que sea promulgada y reglamentada la ley que modifica la ley penal tributaria y simplifica el régimen de ganancias.

En el gobierno insisten en que la ley de Inocencia Fiscal “no es un blanqueo”

La ley de Inocencia Fiscal “no es un blanqueo, sino que es un cambio en la normativa que deja de perseguir a los ahorristas inocentes para que inviertan sus ahorros que escondieron para escapar del peso del Estado", dijeron desde ARCA.

En la misma línea, señalaron que "los controles ante sospechas de movimientos financieros que puedan estar vinculados a lavado de dinero de delitos, como el narcotráfico, no las harán ni los bancos ni ARCA, sino que las seguirá investigando la UFI".

El Régimen Simplificado de Ganancias es un régimen tributario, al que podrán adherir todos los que quieran usar dólares del colchón, sin un piso, y con el techo de 100.000 dólares puesto por la ley, explicaron desde ARCA ante la consulta de A24.com.

Y reiteraron que “los que adhieran, van a pagar ganancias solamente por lo facturado, pero ARCA no va a mirar el incremento patrimonial si usan los dólares para comprar bienes o propiedades por debajo de ese valor. Superando ese monto de 100.000 dólares, serán considerados en la categoría de gran contribuyente”.

Y agregan: “con esta ley de Inocencia Fiscal se termina de sellar jurídicamente la norma que ya estaba vigente desde mayo de este año, por decreto, pero ahora garantiza que próximos gobiernos no cambien la normativa e investiguen hacia atrás”.