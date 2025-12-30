La indignación de la joven que denunció a los ex jugadores de Vélez: "Fue un fallo muy difícil de escuchar"

Embed

La joven definió su situación como “un sentimiento de tristeza”, y agregó: “Primero como mujer y segundo como persona joven, no merezco estar pasando el escarnio público al que me sometieron. Voy a buscar otra instancia y voy a llegar hasta la última”.

Cómo fue la denuncia contra los ex jugadores de Vélez

La denuncia se presentó en marzo de 2024 contra cuatro futbolistas que en ese momento integraban el plantel de Vélez Sarsfield: Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré, acusados por la joven de haberla violado en Tucumán.

El hecho denunciado habría ocurrido un día después del partido que Vélez disputó por la octava fecha de la Copa de la Liga ante Atlético Tucumán, en esa misma provincia.

image (34) Luego de que la justicia sobreseyó a los jugadores, la víctima apuntó contra el fallo.

Durante el avance de la causa, Florentín, Osorio y Cufré estuvieron un tiempo bajo prisión domiciliaria, pero luego recuperaron la libertad. Tras el escándalo, Vélez rescindió el contrato de Florentín, quien posteriormente firmó con Central Córdoba de Santiago del Estero hasta el 31 de diciembre de 2025.