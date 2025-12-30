La indignación de la joven que denunció a los ex jugadores de Vélez: "Fue un fallo muy difícil de escuchar"
Luego de que la Justicia sobreseyó a los jugadores, la víctima apuntó contra el fallo y dijo que va a apelar. “Estoy sobreviviendo, perdí todo”, comentó la demandante.
La indignación de la joven que denunció a los ex jugadores de Vélez.
Luego de que la Justicia sobreseyera a los cuatro ex jugadores de Vélez acusados de violación, habló públicamente la joven que presentó la denuncia y anunció que continuará la pelea judicial. “Fue un fallo muy difícil de escuchar, pero voy a llegar hasta la última instancia judicial”, afirmó, aunque marcó su dolor: “Siento que sobrevivo, así no quiero vivir más”.
La denunciante expresó en A24 su dolor e indignación y sostuvo que no piensa abandonar el proceso: “Nadie me va a negar las lesiones que tuve. Nadie me va a negar mi short ensangrentado.Voy a ir hasta las últimas consecuencias. No puede ser que esto siente un precedente para que las mujeres nos quedemos calladas y no denunciemos”.
“Fue un fallo muy difícil de escuchar, Siento que no tengo vida, que sobrevivo. He perdido mi trabajo, mis contactos y mi carrera después de hacer un gran esfuerzo por recibirme, para nada porque ahora me siento juzgada”, comentó la joven.
Sobre cómo recibió la resolución, aseguró: “Son esos días en los que uno siente que todo el camino recorrido no valió para nada. Mucha impotencia, mucha bronca”. También cuestionó el rol de la Justicia local: “La decisión de hoy cae como un balde de agua fría, pero es previsible. La Justicia tucumana no cuida a las víctimas. El juez dijo que en la resolución se me ve caminar erguida y que yo le había puesto un emoji a Sebastián Sosa”.
Embed
La joven definió su situación como “un sentimiento de tristeza”, y agregó: “Primero como mujer y segundo como persona joven, no merezco estar pasando el escarnio público al que me sometieron. Voy a buscar otra instancia y voy a llegar hasta la última”.
Cómo fue la denuncia contra los ex jugadores de Vélez
La denuncia se presentó en marzo de 2024 contra cuatro futbolistas que en ese momento integraban el plantel de Vélez Sarsfield: Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré, acusados por la joven de haberla violado en Tucumán.
El hecho denunciado habría ocurrido un día después del partido que Vélez disputó por la octava fecha de la Copa de la Liga ante Atlético Tucumán, en esa misma provincia.
Durante el avance de la causa, Florentín, Osorio y Cufré estuvieron un tiempo bajo prisión domiciliaria, pero luego recuperaron la libertad. Tras el escándalo, Vélez rescindió el contrato de Florentín, quien posteriormente firmó con Central Córdoba de Santiago del Estero hasta el 31 de diciembre de 2025.