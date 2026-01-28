El riesgo país acentúa su baja por debajo de los 500 puntos

El riesgo país perfora los 500 puntos y se mantiene este miércoles en torno a las 491 unidades. El indicador que elabora JP Morgan mostraba en la apertura una baja de 10 puntos, que luego se recortó en tres puntos.
El indicador que elabora JP Morgan descendió este miércoles a los 485 puntos básicos, después de quebrar el piso de 500 ayer. Los bonos argentinos suben en Wall Street por sexta rueda consecutiva. El dólar del Banco Nación se mantiene igual.
De esta manera, acumulaba un recorte cercano al 15% en lo que va de enero. De este modo, el índice se consolida en valores que no se veían desde junio de 2018.
Al momento de la asunción del presidente Javier Milei, el riesgo país superaba los 1.900 puntos. Desde entonces, inició un sendero descendente y durante la primera parte de 2025 se movió mayormente entre las 600 y 800 unidades. El último salto significativo, por encima de los 1.400 puntos, se registró en septiembre del año pasado, tras el triunfo del kirchnerismo en las elecciones bonaerenses. La victoria del oficialismo a nivel nacional en octubre abrió, luego, una nueva etapa de retroceso del indicador.
De acuerdo con especialistas del mercado, la dinámica responde a dos factores centrales. En el plano internacional, se observa un mayor apetito por activos de riesgo ante la expectativa de un dólar global más débil, lo que favorece a instrumentos como los bonos argentinos. En el ámbito local, la acumulación de reservas por parte del Banco Central contribuyó a reforzar la confianza y mejorar la valuación de los títulos públicos.
Un riesgo país más bajo abre la posibilidad de que la Argentina vuelva a financiarse en los mercados internacionales a tasas inferiores al 10%, con el objetivo de comenzar a refinanciar los vencimientos de deuda previstos para este año.
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban un inicio positivo en el premarket, aunque la tendencia se dio vuelta tras el comienzo formal de las operaciones. Entre las mayores caídas se destacaban Edenor (-3,9%), Telecom (-2,8%) y Central Puerto (-2,8%).
En la plaza local, el índice S&P Merval retrocedía 1,5% en pesos y 1,7% medido en dólares.
El dólar del Banco Nación se mantenía este miércoles 28 de enero sin cambios, en $1465. En el mercado mayorista, la cotización caía $1,50 y se ubicaba en $1441, por debajo del techo de $1561,03 establecido para la jornada por el régimen de bandas cambiarias.
Durante enero, el Banco Central compró US$1049 millones para recomponer reservas, que el martes cerraron en US$45.779 millones.