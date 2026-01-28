El riesgo país acentúa su baja por debajo de los 500 puntos

Un riesgo país más bajo abre la posibilidad de que la Argentina vuelva a financiarse en los mercados internacionales a tasas inferiores al 10%, con el objetivo de comenzar a refinanciar los vencimientos de deuda previstos para este año.

Acciones con mayoría de bajas

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban un inicio positivo en el premarket, aunque la tendencia se dio vuelta tras el comienzo formal de las operaciones. Entre las mayores caídas se destacaban Edenor (-3,9%), Telecom (-2,8%) y Central Puerto (-2,8%).

En la plaza local, el índice S&P Merval retrocedía 1,5% en pesos y 1,7% medido en dólares.

El dólar y las reservas

El dólar del Banco Nación se mantenía este miércoles 28 de enero sin cambios, en $1465. En el mercado mayorista, la cotización caía $1,50 y se ubicaba en $1441, por debajo del techo de $1561,03 establecido para la jornada por el régimen de bandas cambiarias.

Durante enero, el Banco Central compró US$1049 millones para recomponer reservas, que el martes cerraron en US$45.779 millones.