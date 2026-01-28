A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
FUERTE

Luis Ventura reveló el dato más terrible que le ocultaron durante años La Niña Loly y Jorge Rial

El periodista se refirió a su polémica salida de Intrusos y recordó qué se enteró años después de La Niña Loly y Jorge Rial, quienes eran pareja.

28 ene 2026, 14:40
Luis Ventura reveló el dato más terrible que le ocultaron durante años La Niña Loly y Jorge Rial
Luis Ventura reveló el dato más terrible que le ocultaron durante años La Niña Loly y Jorge Rial

Luis Ventura reveló el dato más terrible que le ocultaron durante años La Niña Loly y Jorge Rial

Luis Ventura habló de todo en una extensa entrevista con Ángel de Brito en Bondi y en uno de los pasajes se refirió a su polémica salida del programa Intrusos (América Tv) en 2014 que marcó el final de su amistad con Jorge Rial.

Su salida del emblemático ciclo de espectáculos se dio cuando días anteriores había firmado su nuevo vínculo con el canal por otros dos años cuando estalló el escándalo del romance con Fabiana Liuzzi y el embarazo de su hijo Antonito.

Leé también

Tras la amenaza de muerte a Karina Mazzocco, Luis Ventura impactó con una confesión inesperada

Tras la amenaza de muerte a Karina Mazzocco, Luis Ventura impactó con una confesión inesperada

Lo cierto es que Luis decidió romper el silencio y comentó qué charla tuvo en su momento con Mariana Antoniale, La Niña Loly, quien por ese entonces era pareja de Rial.

"No sé por qué desapareció", dijo el periodista ante la consulta de Ángel por Loly. "Sí que sabes", le retrucó el conductor. "Pero no lo digo", indicó con firmeza Luis manteniendo la reserva.

Y luego agregó: "Yo siempre la respeté. Yo tengo un mensaje de ella, yo tenía ota versión: a mí alguien me había dicho que mi cabeza había rodado por ella, pero ella me corrigió".

"Ni quiero averiguarlo, si ella tomó distancia sabrá por qué lo hizo", finalizó Luis Ventura sobre esa charla que mantuvo en su momento con ella y su posterior alejamiento de los medios.

Embed

Luis Ventura dio detalles de su distancia de Jorge Rial

En su visita al estudio de streaming de Bondi, Luis Ventura se refirió a aquella conflictiva salida del programa Intrusos que derivó en su distancia definitiva de Jorge Rial, con quien tenía una amistad de muchos años.

En cuanto a cómo quedó el vínculo con el conductor, recordó sobre ese difícil momento: "Yo no me tengo que reconciliar con alguien del que no me pelée, él me echó diciéndome que me licenciaba para cuidarme. Nunca me dijo te echo".

"Yo no lo veo mal, a lo mejor había un ciclo vencido. Pero ¿para qué me hizo firmar por dos años más para echarme dos días después? Yo firmé con el canal (contrato), no con él, y el canal me bancó", añadió el periodista.

Y dejó en claro: "Los enemigos no sé si me quieren pero me respetan, yo nunca te doy una puñalada por la espalda. Lo mío es siempre de frente, yo te mato mirando a los ojos".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luis Ventura Loly Antoniale Jorge Rial

Lo más visto