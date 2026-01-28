Luis Ventura reveló el dato más terrible que le ocultaron durante años La Niña Loly y Jorge Rial

Y luego agregó: "Yo siempre la respeté. Yo tengo un mensaje de ella, yo tenía ota versión: a mí alguien me había dicho que mi cabeza había rodado por ella, pero ella me corrigió".
"Ni quiero averiguarlo, si ella tomó distancia sabrá por qué lo hizo", finalizó Luis Ventura sobre esa charla que mantuvo en su momento con ella y su posterior alejamiento de los medios.
Luis Ventura dio detalles de su distancia de Jorge Rial
En su visita al estudio de streaming de Bondi, Luis Ventura se refirió a aquella conflictiva salida del programa Intrusos que derivó en su distancia definitiva de Jorge Rial, con quien tenía una amistad de muchos años.
En cuanto a cómo quedó el vínculo con el conductor, recordó sobre ese difícil momento: "Yo no me tengo que reconciliar con alguien del que no me pelée, él me echó diciéndome que me licenciaba para cuidarme. Nunca me dijo te echo".
"Yo no lo veo mal, a lo mejor había un ciclo vencido. Pero ¿para qué me hizo firmar por dos años más para echarme dos días después? Yo firmé con el canal (contrato), no con él, y el canal me bancó", añadió el periodista.
Y dejó en claro: "Los enemigos no sé si me quieren pero me respetan, yo nunca te doy una puñalada por la espalda. Lo mío es siempre de frente, yo te mato mirando a los ojos".