Echó a sus padres, les tomó la casa y ahora los jubilados viven en un auto: "Ya no somos una familia"

“Nosotros ahora estamos acá en el auto. Mi mamá es la dueña de la propiedad. Ella tiene 94 años (…) Ellos la trajeron para meterla porque quieren vender la casa y se dieron cuenta que no pueden”, dijo en diálogo con Andino y Las Noticias.

La mujer, afirmó, además, que hacen sus necesidades “lejísimos”, en una estación de servicios.

“Ya no somos una familia. Ellos tienen su casa propia, me podían decir que me vaya ahí, pero nos dejaron en la calle”, recalcó, y contó que por el incidente ahora están "con problemas bronquiales".